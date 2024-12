1/6 Rapper Eminem trauert um seine Mutter. Foto: imago images/UPI Photo

Auf einen Blick Eminems Mutter Debbie Nelson ist im Alter von 69 Jahren verstorben

Turbulentes Verhältnis zwischen Eminem und seiner Mutter mit vielen Höhen und Tiefen

Silja Anders Redaktorin People

Eminems (52) Mutter ist tot. Das verkündete das US-Magazin «TMZ». Quellen berichten, dass die 69-jährige Debbie Nelson vergangene Nacht im St. Joseph Hospital in Missouri ihren Kampf gegen den Lungenkrebs verlor.

Erst im September war bekanntgeworden, dass Nelson an der Krankheit leidet. Schon damals hiess es, dass sie nicht mehr lang zu leben habe.

Schwieriges Verhältnis

Das Verhältnis zwischen Eminem und seiner Mutter war stets turbulent, durchzogen von einer Menge Drama. Schon zu Beginn seiner Karriere beschuldigte der Rapper seine Mutter öffentlich, ihn vernachlässigt und misshandelt zu haben.

1999 verklagte Debbie Nelson ihren Sohn wegen Verleumdung, was das Verhältnis der beiden weiter verschlechterte. Acht Jahre später, 2007, veröffentlichte sie ihre Memoiren mit dem Titel «My Son Marshall, My Son Eminem» – der bürgerliche Name von Eminem lautet Marshall Bruce Mathers III.

Mit der Zeit soll sich die Beziehung zwischen Mutter und Sohn gebessert haben und Eminem soll gestanden haben, dass er seine harschen Worte in der Vergangenheit bereue und entschuldigte sich bei seiner Mutter. Die Versöhnung unterstrich er mit seinem Song «Headlights» aus dem Jahr 2013. Trotz allem war auch danach das Verhältnis der beiden eine Achterbahn der Gefühle.