DE
FR
Abonnieren

Jutta Speidel kam gerade aus der Schweiz
Deutscher Schauspielstar ist Fahrausweis los

Schauspielerin Jutta Speidel verliert ihr Billett nach einer Geschwindigkeitsüberschreitung in Süddeutschland – zuvor war sie in der Schweiz. Die Situation ohne Auto nutzt Speidel für eine Spendenaktion.
Publiziert: 13:54 Uhr
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Die deutsche Schauspielerin Jutta Speidel ist ihren Führerschein los.
Foto: IMAGO/Lindenthaler

Darum gehts

  • Jutta Speidel verliert Führerschein nach Geschwindigkeitsüberschreitung im Allgäu
  • Schauspielerin nutzt Sportpresseball für kreative Spendenaktion mit Bussgeldbescheid-Plakat
  • 71-jährige Speidel muss Busse zahlen und kann weniger für Obdachlosenverein reisen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Laszlo_Schneider_Teamlead People–Desk_RM§_2.jpg
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Jutta Speidel (71, «Der Bulle von Tölz», «Wir sind doch Schwestern») muss vorerst auf einen fahrbaren Untersatz verzichten. Nach einer Geschwindigkeitsüberschreitung im süddeutschen Allgäu musste sie ihren Führerschein abgeben. Gegenüber «Bild» erklärte sie: «Ich bin aus der Schweiz gekommen, bin durch den Pfändertunnel gefahren. Nach zweieinhalb Stunden Stau war ich völlig genervt.» Sie habe die Geschwindigkeitsbegrenzung übersehen und sei in eine Polizeikontrolle geraten.

Mehr zum Führerschein
Forscher fordert Führerscheinpflicht für E-Scooter
Drastisch mehr Unfälle
Forscher fordert Führerscheinpflicht für E-Scooter
Trotzdem sind noch 330'000 blaue Fahrausweise im Umlauf
Ab morgen ungültig
Trotzdem sind noch 330'000 blaue Fahrausweise im Umlauf
Jetzt werden auch Fahrerassistenzsysteme prüfungsrelevant
Neue Fahrprüfung ab 1. Juli
Jetzt werden Fahrer-Assistenzsysteme prüfungsrelevant
Verkehrsforscher fordert Führerausweis ab 26
Wegen gefährlicher Raserei
Verkehrsforscher fordert Führerausweis für Männer ab 26

Die Konsequenzen sind beträchtlich: Neben Führerscheinentzug muss Speidel auch eine Busse bezahlen. Das beeinträchtige ihre Arbeit für den Verein Horizont e.V., der obdachlose Mütter und Kinder unterstützt. «Das bringt mich richtig in die Bredouille», äusserte sich die Schauspielerin besorgt.

«Weil ich nicht mehr so viele Reisen machen kann»

Statt die Situation zu beklagen, nutzte Speidel den Sportpresseball letztes Wochenende für eine kreative Spendenaktion. Sie trug ein Plakat mit dem Bussgeldbescheid und der handschriftlichen Notiz: «Im Allgäu in Radarfalle gefahren» und «Wer sammelt jetzt die Spenden?» um den Hals. Mit dieser unkonventionellen Methode machte sie auf ihr Anliegen aufmerksam.

«Ich bitte die Leute einfach, jetzt zu spenden – weil ich nicht mehr so viele Reisen machen kann», erklärte Speidel ihre Motivation.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen