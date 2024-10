Foto: PD 1/6

Auf einen Blick Alter blauer Führerausweis ab 1. November 2024 ungültig

Neuer Ausweis handlicher und fälschungssicherer als bisher

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Wer ab morgen von der Polizei mit dem alten blauen Führerausweis erwischt wird, zahlt wegen Fahrens ohne Mitführen des Führerausweises eine Busse von 20 Franken. Denn ab 1. November 2024 gilt das blaue Papier nicht mehr, sondern nur noch der vor 21 Jahren eingeführte Plastikausweis im handlicheren Kreditkartenformat.

Viele fragen sich jetzt: Wer hat überhaupt noch einen alten, blauen Fahrausweis? Offenbar viel mehr Leute, als man allgemein vermuten würde. So waren Ende August noch 330'000 blaue Führerausweise im Umlauf. Natürlich: Darunter dürften viele von älteren Personen sein, die wahrscheinlich gar nicht mehr Autofahren, oder von Personen, die längst ausgewandert sind.

Kosten je nach Kanton unterschiedlich

Der Umtausch vom blauen Papier auf den aktuell gültigen Fahrausweis erfolgt am einfachsten online oder direkt am Schalter beim jeweiligen kantonalen Strassenverkehrsamt. Benötigt wird dazu ein aktuelles, farbiges Passfoto, der Original-Führerausweis, eine Kopie des Passes oder ID (Vorder- und Rückseite) sowie ein Umtauschformular. Dieses sowie weitere Informationen finden sich auf der Homepage der Strassenverkehrsämter. Im Tausch gegen den Papierausweis gibts dann den Ausweis in Scheckkartenformat, wie er seit 2023 neu gestaltet ausgegeben wird. Wichtig: Die früher ausgestellten Kreditkarten-Ausweise behalten auch nach dem 1. November 2024 ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.

Neben dem Umstand, dass der Fahrausweis im Kreditkartenformat handlicher als das alte Papier ist, bietet er einen weiteren grossen Vorteil: Bei einem Adresswechsel muss die neue Adresse nicht mehr im Ausweis eingetragen werden. Das heisst: Bei einem Umzug reicht es, dem Strassenverkehrsamt lediglich die neue Adresse zu melden. Zudem ist der neueste Kartenausweis fälschungssicherer als alle zuvor ausgestellten Ausweise.

Übrigens: Die Kosten für den Führerausweis im Kreditkartenformat sind kantonal geregelt – und daher recht unterschiedlich. Am günstigsten ist er in St. Gallen, wo der Führerausweis lediglich 30 Franken kostet. In Basel-Stadt, dem teuersten Kanton, zahlt man dagegen mit 75 Franken mehr als doppelt so viel wie in der Ostschweiz.