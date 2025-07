Linkin Park mussten ihr Konzert in Bern am 20. Juni absagen. Nun hat die Band den Nachholtermin bekanntgegeben. Und: Diesmal kommt sie nach Zürich, statt nach Bern.

1/4 Linkin Park holen ihr Konzert im Sommer 2026 in Zürich nach. Foto: IMAGO/Berlinfoto

Silja Anders Redaktorin People

Linkin Park holen ihr abgesagtes Konzert von Bern in Zürich nach. Die Fans müssen sich allerdings noch ein Jahr gedulden. Am 30. Juni 2026 wird das Konzert dann im Letzigrund-Stadion nachgeholt.

Die Enttäuschung war gross, als Linkin Park am 20. Juni 2025 ihr Konzert in der Bernexpo absagten – vier Stunden vor Konzertbeginn. Grund: Die «Erkrankung eines Bandmitglieds», wie es in einer Pressemitteilung der Band hiess. «Es gab ein medizinisches Problem innerhalb der Band und wir sind leider nicht in der Lage, heute Abend aufzutreten», teilten Linkin Park anschliessend auf Instagram selbst mit.

Band zeigte sich enttäuscht

Die Absage erfolgte laut Linkin Park «mit grossem Bedauern». Weiter sagt die Gruppe: «Wir haben die Schweiz schon immer geliebt und haben uns sehr darauf gefreut, hier zu spielen. Konzertabsagen nehmen wir niemals auf die leichte Schulter und möchten uns aufrichtig bei all unseren Fans entschuldigen, die von dieser Entscheidung betroffen sind.»

Fans müssen sich ein Jahr gedulden

Wie heisst es aber so schön? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das abgesagte Konzert von Linkin Park auf dem Bern-Expo-Gelände vom 20. Juni 2025 wird also erst im nächsten Jahr nachgeholt. Neu spielt die US-Rockband am 30. Juni 2026 im Stadion Letzigrund in Zürich.

Menschen, die Tickets für den Ursprungstermin hatten, bekommen ihr Geld zurückerstattet und über eine E-Mail Zugang zu einem Vorverkauf für den neuen Termin. Der allgemeine Ticketverkauf findet schliesslich am 18. Juli 2025 um 10 Uhr bei Ticketmaster und Ticketcorner statt. Es heisst also im nächsten Jahr Limmatstadt statt Aarestadt.

Der Veranstalter Livenation erklärt den Ortswechsel so: «Aufgrund von Terminüberschneidungen am Veranstaltungsort in Bern wird die abgesagte Show vom 20. Juni 2025 auf der Bern-Expo nun nach Zürich verlegt. Dies ist die beste Option, um sicherzustellen, dass die Band 2026 in die Schweiz zurückkehren kann.»