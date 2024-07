1/7 Hollywoodstar Julia Roberst sorgte 1999 für einen Aufschrei, als sie bei der «Notting Hill»-Premiere ihren Fans mit unrasierten Achseln zuwinkte.

Patricia Broder Redaktorin People

Natur pur: Nicht nur die deutsche Influencerin Bianca «Bibi» Heinicke (31) will ihre Achseln nicht mehr rasieren, auch andere weibliche Prominente lassen ihre Körperhaare spriessen. So präsentierte Hollywoodstar Rachel McAdams (45) vergangenen April in einer Fotostrecke für das US-Onlinemagazin «Bustle» ihre unrasierten Achseln. «Das ist mein Körper, und es ist wichtig, der Welt diesen so echt wie möglich zu zeigen», kommentierte Adams die Bilder.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Natürlich wachsen lassen, darauf setzen auch andere junge Prominente wie Ella Emhoff (25), Model und Stieftochter von US-Vizepräsidentin und angehende demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris (59). Emhoff mischte 2021 mit ihrem alternativen Look, zudem Achselhaare und Häkelbikini gehören, nachhaltig die Modewelt auf und wird seither als Stilikone der Gen Z gefeiert.

Britische Influencerin macht buschige Achseln zum Markenzeichen

Auch US-Schauspielerin Bella Thorne (26), Sängerinnen wie Halsey (29) oder Paris Jackson (26) zeigen bei ihren Auftritten und auf Social Media regelmässig ihre Achselhaare. Die britische Influencerin Fenella Fox (29) hat ihre buschigen Achseln gar zu ihrem Markenzeichen gemacht. «Viele Männer sagten mir, ich sei ekelhaft, schmutzig, unhygienisch und faul», erklärt Fenella in einem ihrer Tiktok-Videos. Doch davon lasse sie sich nicht abschrecken.

Dass weibliche Stars mit Körperhaaren für Schlagzeilen sorgen, ist nicht neu. So setzte die italienische Filmikone Sophia Loren (89) bereits in den 1950er Jahren ihre Achselhaare in glamourösen Roben in Szene. Grace Jones (76) machte in den 70er- und 80er-Jahren ihren Achselflaum zum politischen Statement.

Nena und Julia Roberts sorgten für Schlagzeilen

Eine Kontroverse löste 1982 Popstar Nena (64) aus, als sie ihre frei wachsenden Achselhaare bei einem TV-Auftritt präsentierte. Ähnlich erging es auch Hollywoodstar Julia Roberts (56), als sie in den späten Neunzigern bei der «Notting Hill»-Premiere ihren Fans zuwinkte und dabei ihre unrasierten Achseln präsentierte.

Achselhaare bei weiblichen Stars sorgen auch Jahrzehnte nach Roberts Auftritt immer noch für Aufregung, wie die jüngsten Schlagzeilen zeigen. Ein paar Härchen sind offenbar auch heute noch eine kleine Sensation.