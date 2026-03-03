Demi Moore (63) verblüfft bei der Gucci-Show in Mailand mit neuem Look. Doch es ist ihre Mini-Hündin Pilaf, die mit herausgestreckter Zunge für Wirbel sorgt – und für Kritik sorgt.

Ihre Mini-Hündin Pilaf sorgt als heimliche Co-Attraktion für Aufsehen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Es war ihr Moment. Blitzlichtgewitter, erste Reihe, alle Augen auf sie gerichtet: Beim Auftritt an der Gucci-Show an der Fashion Week Mailand zeigte sich Hollywood-Ikone Demi Moore (63) vor wenigen Tagen wie verwandelt. Weg ist die scheinbar endlos lange schwarze Mähne, ihr Markenzeichen seit Jahrzehnten. Stattdessen trug sie einen welligen Bob im Wet-Look. Moderner, mutiger, messerscharf gestylt. Internationale Medien überschlagen sich, feiern die neue Frisur, die extrem schmale Silhouette, das faltenfreie Gesicht. Auf Social Media regnet es Herzchen, Flammen und Jubel.

Fast unkommentiert bleibt dabei nur eines: Moores Mini-Hündin Pilaf. Der fünfjährige Micro-Chihuahua hängt auf den Bildern mit weit herausgestreckter Zunge an ihrem Arm – und wird zwangsläufig zur heimlichen Co-Attraktion des Abends.

«Pilaf the Little Mouse Moore», so der volle Name der Hündin, ist längst selbst ein Star. Über 70'000 Follower auf Instagram, ein gemeinsames Cover mit Moore im Magazin «Glamour», Besuche im Pariser Louvre inklusive. Orte, an denen eigentlich striktes Hundeverbot herrscht. Mal soll Pilaf in der Handtasche reingeschmuggelt worden sein, mal unter einer Bluse versteckt. Für viele Fans löst das ein kollektives «Jöö, wie herzig!» aus. Andere bekommen beim Anblick des rund 540 Gramm schweren Hundes Hühnerhaut.

Offenbar fehlen Pilaf die Zähne

Zum Beispiel die Schweizer Tierschützerin Susy Utzinger (56). Sie findet deutliche Worte: «Demi Moore missbraucht Pilaf für ihren Glamour-Effekt.» Generell sehe sie es kritisch, Hunde – egal wie klein – stundenlang an Grossanlässe wie eine Fashion Week mitzunehmen. Lärm, grelles Licht und Menschenmassen: «Das kann einen Hund massiv überfordern. Demi, du bist ein schlechtes Vorbild», so Utzinger gegenüber Blick.

Dass Pilaf fast ständig die Zunge heraushängen lässt, erklärt Utzinger mit gesundheitlichen Problemen: «Offenbar fehlen ihr Zähne. Solche Schäden sieht man leider häufig bei extrem kleinen gezüchteten Tieren.» Die grundsätzliche Frage bleibe immer dieselbe: «Geht es hier wirklich um das Wohl des Tieres – oder um Inszenierung?» Hunde bräuchten Ruhe, Rückzug und Sicherheit. Permanentes Tragen, Blitzlichtgewitter und Gedränge bedeuteten für Tiere enormen Stress.

Besonders pikant: Moore erhielt den Hund als Geschenk von Tochter Scout (34). Bestellt in Thailand, geliefert in den Promi-Hotspot Beverly Hills. Utzinger kritisiert das scharf: «Teacup-Chihuahuas gehören zu den Qualzuchten. Und während diese Hunde extra aus Asien importiert werden, kommen in den USA jährlich Hunderttausende von anderen heimatlosen Tieren zu Tode.» Von Moores glamourösem Auftritt bleibt ein bitterer Beigeschmack.