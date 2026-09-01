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JO Kraemer in Youtube-Video
«Ich bin kein böser Mensch»

Nach einem Gewaltgeständnis gegenüber seiner Ehefrau Julia Meck zieht sich Auto-Tuner JP Kraemer aus dem Geschäft zurück. Auf Youtube erklärte er seine Beweggründe.
Publiziert: 14:57 Uhr
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