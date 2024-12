Jimi Blue Ochsenknecht spricht über den Familienzoff

1/5 Jimi Blue Ochsenknecht hat sich vor einiger Zeit von seiner Familie distanziert. Foto: Getty Images

Die Familie Ochsenknecht ist seit Monaten bitter zerstritten. Das Familiendrama ging sogar so weit, dass Sprössling Jimi Blue (32) erwogen hat, seinen deutschlandweit bekannten Nachnamen abzulegen. In einer Fragerunde auf Tiktok schlägt der Schauspieler nun aber versöhnliche Töne an – gerade noch rechtzeitig zum Fest der Liebe?

«Familie ist halt Familie»

Seine knapp 180'000 Follower auf der Plattform interessiert eine Frage brennend: Hat Jimi Blue Ochsenknecht noch Kontakt zu seiner Familie? Seine Antwort: «Ja, habe ich. Also was heisst ‹noch›?», sagt er und fügt hinzu: «Ich hatte immer mit jemandem aus meiner Familie Kontakt.» So soll zwischen ihm und seinem Bruder Wilson Gonzalez (34), aber auch mit seinem Vater Uwe (68) Ochsenknecht stets Frieden geherrscht haben.

Ganz anders sah es mit seiner Mutter Natascha (60) und Schwester Cheyenne (34) Ochsenknecht aus: Bei ihnen gab es zuletzt Spannungen, zeitweise herrschte sogar Funkstille. Allerdings scheinen die Unstimmigkeiten inzwischen in der Vergangenheit zu liegen, wie Jimi Blue Ochsenknecht sagt. «So ist es halt manchmal in der Familie. Von daher: zusammenreissen und darüberstehen über gewisse Dinge. Familie ist halt Familie, auch wenn man nicht immer derselben Meinung ist», erklärt er seinen Fans. Weiter sagt er: «Das gehört einfach dazu. Es kommt dann immer darauf an, was man am Ende daraus macht.»

Fans dürfen sich auf «eine positive Nachricht» freuen

Seit einiger Zeit machen Gerüchte die Runde, dass sich Jimi Blue Ochsenknecht und seine Verlobte Laura-Marie Geissler (26) getrennt haben sollen. Wie seine Schwester zuvor angedeutet hatte, soll sie unter anderem der Grund für den Familienzwist gewesen sein: «Bestimmte Frauen können schon richtig was anrichten. Da spielt Familie gar keine Rolle mehr.» So hätten sie und ihre Mutter eine starke Veränderung an ihrem Bruder bemerkt.

Trotz der Turbulenzen in diesem Jahr blickt der Ochsenknecht-Spross optimistisch in die Zukunft. Am Ende seines TikTok-Videos kündigt er an: «Ich denke, da wird einiges Positives in nächster Zeit passieren. Nicht nur mit dem Teil der Familie.» Was genau er damit meint, bleibt offen. Doch Jimi Blue Ochsenknechts Worte lassen hoffen, dass das neue Jahr für die Ochsenknechts im Zeichen der Versöhnung stehen könnte.