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Krebsdiagnose: Jeremy Clarskon über «Clarksons Farm»
Jeremy Clarkson hat Krebs
«Es ist schwer, die Sendung anzuschauen»
Jeremy Clark machte in seiner Show «Clarkson's Farm» eine Krebsdiagnose öffentlich. Der TV-Moderator kämpft schon seit Mai gegen den «aggressiven» Tumor.
Publiziert: 08:41 Uhr
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