«Ich war am Samstagabend im Montmartre Café & Bistro in der Zürcher Altstadt am Arbeiten, als ich vor dem Lokal eine Gruppe Menschen stehen sah, die am Rauchen war», erzählt Service-Angestellte Bérénice zu Blick. Sie war sich nicht bewusst, dass es sich nicht um normale Touristen aus den USA, sondern um den hawaiianischen Superstar Jason Momoa (45) handelt. «Ich habe nur gesehen, dass er ein wirklich grosser Typ ist und in Begleitung einer wunderschönen Frau (wahrscheinlich seine Freundin Adria Arjona, Anm. d. Redaktion) und seiner Crew da war», sagt Bérénice, die nie einen Film mit Momoa gesehen hat.

Die Gruppe wollte wissen, wo es eine coole Bar gebe, um etwas zu trinken, und Bérénice empfahl ihr einige Lokale in der Umgebung. Doch Jason Momoa entschied sich, gleich im Restaurant Montmartre ein paar Biere zu bestellen. «Ich denke, er mochte die ruhige und gemütliche Atmosphäre bei uns», so die Angestellte vom Lokal. Erst dann dämmerte es ihr, um wem es sich beim Gast handelt. Eine Arbeitskollegin machte sie darauf aufmerksam, dass der übergrosse Mann «Aquaman»- und «Game of Thrones»-Darsteller Jason Momoa ist.

Momoa nahm das WC-Gate mit Humor

Bérénice und ihre Arbeitskolleginnen liessen den Superstar und seine Entourage in Ruhe ihre Biere trinken, doch als Momoa kurz austreten musste, kam es zu einem witzigen Moment. «Ihr müsst wissen, unser Lokal in der Altstadt ist eher klein, und als Jason Momoa die Toilette aufsuchen wollte, blieb er wegen seiner Grösse beinahe in der WC-Türe stecken», erzählt Bérénice. Sie und auch der US-Hüne mussten über den Vorfall herzlich lachen.

Bezahlt hat Jason Momoa seine Biere übrigens nicht selber – die Rechnung hat sein Manager übernommen. Dann verabschiedete sich die Gruppe und machte sich auf den Weg ins Hotel, um am nächsten Tag weiter nach Grossbritanien zu reisen. Vorher hat es sich die Crew vom Montmartre Café & Bistro aber nicht nehmen lassen, ein Selfie mit Jason Momoa zu schiessen. So haben sie auch eine bildliche Erinnerung an die Begegnung mit dem freundlichen und netten Superstar.

Der Abstecher nach Zürich kommt nicht von ungefähr: Jason Momoa reiste mit seiner Freundin Adria Arjona in die Schweiz, um in St. Moritz am Oldtimer-Rennen «The Ice» teilzunehmen. Dabei wurde er verliebt in den Strassen des Nobelorts gesehen und fuhr auch einige Runden über den gefrorenen St. Moritzersee. Zürich dürfte der letzte Zwischenstopp gewesen sein, bevor er nach England weiterreiste.