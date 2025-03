Koch-Star Jamie Oliver blickt auf eine lange und turbulente Karriere zurück. In einem Interview spricht er über seinen unerwarteten Erfolg, die Herausforderungen als Legastheniker und seine Vorfreude auf den 50. Geburtstag.

«Ich tat nur so, als könnte ich kochen»

Jamie Olivers Anfänge am Herd

1/8 Jamie Oliver feiert am 27. Mai 2025 seinen 50. Geburtstag. Foto: Getty Images for Jamie Oliver Ltd

Mit 50 Jahren hat Oliver über 45 Millionen Kochbücher verkauft

Die kulinarische Welt wurde von einem jungen Briten revolutioniert, der ursprünglich nur für ein paar Jahre in London kochen wollte. Jamie Oliver, der am 27. Mai 2025 seinen 50. Geburtstag feiert, blickt in einem Interview mit «Bild» auf seine erstaunliche Karriere zurück.

Oliver, der 1999 mit der TV-Show «The Naked Chef» über Nacht berühmt wurde, gesteht: «Ich habe nie von diesem Erfolg auch nur zu träumen gewagt. Ich war ja nicht grössenwahnsinnig. Ich war jung, naiv und wahrscheinlich dumm, aber das ist ja das Schöne an der Jugend, oder?» Seine ursprünglichen Pläne waren bescheiden: Er wollte nach London gehen, neue Fähigkeiten erlernen und dann ein Pub auf dem Land übernehmen.

Seine Kochkarriere begann bereits als Teenager im Pub seiner Eltern. «Ich habe mir dort mein Taschengeld verdient. Ich konnte am Anfang, ich war ungefähr elf Jahre alt, natürlich noch nicht kochen, aber ich habe einfach so getan, als ob ich es könnte», erinnert sich Oliver. Diese frühe Erfahrung formte seine Einstellung zum Kochen, das er als «sehr schnelle Version von Tetris» beschreibt.

Mit «The Naked Chef» startete der junge Jamie Oliver durch. Foto: Getty Images

«Koch zu sein war ein richtiger Scheissjob»

Der Weg zum Erfolg war für Oliver nicht geradlinig. Als Legastheniker hatte er in der Schule Schwierigkeiten, fand aber im Kochen einen Ausweg. «Ich denke, wenn man nicht dazugehört oder wenn alle einen anderen Weg gehen als man selbst, was bei mir eindeutig der Fall war, dann ist möglicherweise die Fähigkeit zur Empathie grösser», reflektiert er.

Die Kochbranche der 90er-Jahre war alles andere als glamourös. Oliver erinnert sich: «Niemand hielt Köche für cool. Besser gesagt: Koch zu sein war ein richtiger Scheissjob.» Trotzdem gelang es ihm, die Branche zu revolutionieren und das Image des Kochens zu verändern.

Jamie Oliver hat sich 165 Millionen Franken Vermögen erarbeitet

Heute ist Oliver nicht nur Koch, sondern auch erfolgreicher Unternehmer und Buchautor. Trotz Rückschlägen, wie der Insolvenz seiner Restaurantkette 2019, bleibt er optimistisch. Seine Vierziger beschreibt er als schwierige Zeit, in der er die «gigantische Grösse des Erfolgs und die Verantwortung» als belastend empfand.

Für die Zukunft hat Oliver klare Vorstellungen: «Ich habe erkannt, dass das, was mir am meisten Spass macht, ist, andere Talente zu finden, sie zu fördern und ihnen zu helfen.» Seine Familie spielt dabei eine zentrale Rolle, auch wenn er zugibt, dass die Balance zwischen Vaterrolle und Freundschaft zu seinen fünf Kindern eine Herausforderung bleibt.

Zeit, sich um Familie und Nachwuchstalente zu kümmern, kann sich Jamie Oliver gut nehmen. Laut dem «Vermögensmagazin» wird sein Vermögen auf circa 165 Millionen Franken geschätzt.