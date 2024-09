Kurz zusammengefasst Jess Brolin lebt in einem Motel in Ojai

Sein Vater ist Schauspieler James Brolin, sein Bruder ist Josh Brolin

Silja Anders Redaktorin People

Barbra Streisand (82) und Ehemann James Brolin (84) leben im Luxus. Sie gehören zu den grossen Stars Hollywoods, sind seit 26 Jahren verheiratet und noch verliebt wie am ersten Tag. Für ein solches Glamour-Paar gehört es sich natürlich auch, dass die zwei in einem wunderschönen Anwesen auf einer Klippe in Malibu wohnen, für das sie rund 20 Millionen US-Dollar hinblätterten.

Auch Brolins ältester Sohn Josh Brolin (56), ebenfalls erfolgreicher Schauspieler und aus Hollywood nicht mehr wegzudenken, ist finanziell gut aufgestellt. Er besitzt ein grosses Farmhaus im kalifornischen Montecito und ein Haus in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia, das er für 35'000 US-Dollar monatlich vermietet.

Motel statt schicke Villa

James Brolin hat jedoch noch einen weiteren Sohn, der aus seiner ersten Ehe stammt und der jüngere Bruder von Josh Brolin ist: Jess Brolin (52). Und dieser lebt ein Leben fernab der schillernden Welt, in der sich seine Familie täglich bewegt.

Jess Brolin hat ein bewegendes Leben hinter sich. Er wuchs mit reichen Eltern auf, hatte als Kind eigentlich alles, was man sich wünschen könnte. Doch heute wohnt er, wie die «Daily Mail» berichtet, im Motel Topa Vista Hotel im kalifornischen Ojai in einem bescheidenen Zimmer, ist stark übergewichtig und hat nicht viel Geld übrig. Und doch ist das Motel-Leben ein Aufstieg zu dem, was er in der Vergangenheit sonst erlebte. Nachdem Jess Brolins Mutter 1995 ihr Leben in einem Autounfall verloren hatte, erbte Jess einen Treuhandfonds, aus dem er lange lebte. Als jedoch das Geld ausging, musste er in seinen Truck ziehen – bis dieser kaputtging. Plötzlich hatte Jess Brolin gar kein Dach über dem Kopf, lebte auf der Strasse und fischte Essen aus der Abfalltonne.

Wieso unterstützt die Familie ihn nicht finanziell?

Es stellt sich die Frage, wieso seine reiche Familie ihn damals nicht unterstützte. Ein Sprecher von Barbra Streisand sagte damals, dass James Brolin, Barbra Streisand und Josh Brolin vermehrt versucht hätten, Jess Brolin zu helfen. Doch ihre Angebote wurden ausgeschlagen. «Wir lieben ihn sehr und wollen nur das Beste für ihn», hiess es damals vonseiten der Familie.

Im Vergleich zu seinen bisherigen Wohnbedingungen scheint sich das Blatt für Jess Brolin jedoch langsam zu wenden. Was er derzeit beruflich macht, ist nicht bekannt. Einen neuen Start im Showbusiness scheint er aber nicht anzustreben.