Der italienische Superstar Laura Pausini geht wieder auf Tour und beehrt auch die Schweiz. Am 15. Oktober 2026 spielt sie im Zürcher Hallenstadion, am 1. November 2026 in der Arena Genf.

Italienischer Superstar gewann Grammy, Latin Grammy und Golden Globe

In Italien hat Laura Pausini (51) fast jeden wichtigen Musikpreis gewonnen. Und auch international wurde ihre Musik mit den höchsten Ehren bedacht. 2006 gewann sie einen Grammy Award in der Kategorie «Bestes Latin-Pop-Album» für ihr Album «Escucha», sie holte verschiedene Latin Grammy Awards und holte für das Lied «Io sì» aus dem Film «Du hast das Leben vor dir» 2021 sogar einen Golden Globe für den besten Originalsong. Für den Track wurde sie ausserdem für einen Oscar nominiert.

Zürich und Genf können sich freuen

Nun überrascht der italienische Superstar ihre Fans mit einer doppelten Ankündigung. Neben ihrer neuen Single «La mia storia tra le dita» kündigt sie auch ihre elfte Welttournee an. Die «IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027» beginnt im März 2026 und führt die Künstlerin auch in die Schweiz.

Laura Pausini wird am 15. Oktober 2026 im Hallenstadion Zürich und am 1. November 2026 in der Arena Genf auftreten. Die neue Single ist ein Vorbote des kommenden Cover-Albums «IO CANTO 2 / YO CANTO 2».

Tickets für die Schweizer Konzerte sind ab dem 13. September 2025 bei Ticketcorner erhältlich.