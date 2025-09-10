Darum gehts
- Laura Pausini kündigt neue Single und Welttournee an, inklusive Schweizer Konzerte
- Italienischer Superstar gewann Grammy, Latin Grammy und Golden Globe
- Konzerte am 15. Oktober 2026 in Zürich und 1. November 2026 in Genf
In Italien hat Laura Pausini (51) fast jeden wichtigen Musikpreis gewonnen. Und auch international wurde ihre Musik mit den höchsten Ehren bedacht. 2006 gewann sie einen Grammy Award in der Kategorie «Bestes Latin-Pop-Album» für ihr Album «Escucha», sie holte verschiedene Latin Grammy Awards und holte für das Lied «Io sì» aus dem Film «Du hast das Leben vor dir» 2021 sogar einen Golden Globe für den besten Originalsong. Für den Track wurde sie ausserdem für einen Oscar nominiert.
Zürich und Genf können sich freuen
Nun überrascht der italienische Superstar ihre Fans mit einer doppelten Ankündigung. Neben ihrer neuen Single «La mia storia tra le dita» kündigt sie auch ihre elfte Welttournee an. Die «IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027» beginnt im März 2026 und führt die Künstlerin auch in die Schweiz.
Laura Pausini wird am 15. Oktober 2026 im Hallenstadion Zürich und am 1. November 2026 in der Arena Genf auftreten. Die neue Single ist ein Vorbote des kommenden Cover-Albums «IO CANTO 2 / YO CANTO 2».
Tickets für die Schweizer Konzerte sind ab dem 13. September 2025 bei Ticketcorner erhältlich.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen