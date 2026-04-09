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Südafrika: Hier singt Sarah Engels mit den Kindern
In Südafrika
Hier singt Sarah Engels mit den Kindern
Während ihres Aufenthalts in Südafrika besuchte Sarah Engels auch eine Schule und versammelte die Kinder kurzerhand um sich, um mit ihnen zu singen.
Publiziert: vor 29 Minuten
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