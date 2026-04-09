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In Südafrika
Hier singt Sarah Engels mit den Kindern

Während ihres Aufenthalts in Südafrika besuchte Sarah Engels auch eine Schule und versammelte die Kinder kurzerhand um sich, um mit ihnen zu singen.
Publiziert: vor 29 Minuten
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