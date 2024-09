Kurz zusammengefasst Ellen DeGeneres enthüllt Osteoporose, Zwangsstörungen und ADHS

Sie begann Therapie nach Vorwürfen über schlechtes Arbeitsklima

Ellen DeGeneres (66) hat in ihrem Netflix-Comedy-Special «For Your Approval» enthüllt, dass bei ihr Osteoporose, Zwangsstörungen und ADHS diagnostiziert wurden. Wie mehrere US-Medien berichten, erklärt sie in dem Special: «Ich weiss nicht einmal, wie ich gerade aufstehen kann. Ich bin wie eine menschliche Sandburg. Ich könnte mich in der Dusche auflösen.» Es sei schwer, «ehrlich über das Altern zu sprechen und dabei cool zu wirken».

Über die Osteoporose erklärte sie laut «People» auf der Bühne: «Eines Tages hatte ich unerträgliche Schmerzen und dachte, ich hätte einen Bänderriss oder so etwas, und ich machte eine Kernspintomografie und sie sagten: ‹Nein, es ist nur Arthritis›.» Sie habe den Arzt gefragt, wie sie diese bekommen habe, «und er sagte: ‹Oh, das passiert einfach in Ihrem Alter.›»

DeGeneres feierte 2022 nach 19 Staffeln ihren Abschied von ihrer Talkshow «The Ellen DeGeneres Show». 2020 wurden Vorwürfe über die schlechten Arbeitsbedingungen am Set der Show laut. Einige Mitarbeiter hatten berichtet, hinter den Kulissen der Talkshow herrsche ein «vergiftetes» Klima der Angst und Einschüchterung. Die Moderatorin, die ihre Entertainer-Karriere als Stand-up-Comedienne und Schauspielerin begann, entschuldigte sich anschliessend im TV. In ihrem Netflix-Special offenbarte sie, dass sie nach den Vorwürfen und den Hater-Reaktionen eine Therapie begonnen habe, die zu zwei weiteren Diagnosen führte.

Sie hat Krankheitsbild lange nicht erkannt

«Ich hätte vielleicht eine Zwangsstörung, erklärte ein Therapeut und ich sagte: ‹Ja, ich bin sehr organisiert›, weil ich dachte, das sei das O», erzählte DeGeneres. «Ich wusste nicht, was OCD [Obsessive-Compulsive Disorder, zu Deutsch: Zwangsstörung, Anm. d, Red.] ist.» Sie sei in der Religionsgemeinschaft Christian Science aufgewachsen, «die keine Krankheiten oder Störungen anerkennt. Als ich aufgewachsen bin, hat also niemand darüber gesprochen. Es gab keine Diskussionen darüber.»

Wenn sie zurückblicke, sei ihr heute bewusst, dass auch ihr Vater eine Zwangsstörung hatte. «Er überprüfte 15 Mal den Türknauf, bevor wir das Haus verliessen, er überprüfte 15 Mal den Wasserhahn, er zog den Stecker aller Geräte aus der Steckdose, bevor wir das Haus verliessen, weil ein Blitz einschlagen und es Feuer fangen könnte. Man sagt, das könnte erblich sein.» Auch ihre Ehefrau Portia de Rossi (51) habe ihr bestätigt, dass es bei ihr Anzeichen für OCD gebe.

Weiter gab Ellen DeGeneres an, dass sie unter ADHS [Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, Anm. d. Red.] leide. «Mein ADHS macht es mir wirklich schwer, mich hinzusetzen und auf irgendetwas zu konzentrieren», berichtete sie. «Wissen Sie, wie schwer es für mich war, das hier zusammenzustellen? Natürlich wissen Sie das nicht. Warum sollte ich diese Frage stellen?» Sie habe also ADHS, Zwangsstörungen und verliere im Alter ihr Gedächtnis. «Ich bin von Dingen besessen, aber ich habe nicht die Aufmerksamkeitsspanne, um dabei zu bleiben, und ich vergesse schnell, wovon ich eigentlich besessen war. Ich denke, damit bin ich ausgeglichen.»