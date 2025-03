Ehemann von Frauke Ludowig tritt ins Rampenlicht

Ganz Deutschland kennt das Gesicht von Frauke Ludowig – am Donnerstagabend gehörte die Bühne aber ihrem Ehemann Kai Röffen. Er eröffnete seine Kunstausstellung in Hamburg. Auch diese bekannten Frauen haben Partner, die ein Leben abseits des Rampenlichts führen.

Über 100 Gäste, darunter Prominente, besuchten die Vernissage

Sarina Dünnenberger Redaktorin People

Es war ein seltener und dennoch erfreulicher Anblick: Die «Exclusiv»-Moderatorin Frauke Ludowig (61) und ihr Ehemann Kai Röffen (64) zeigten sich gemeinsam in der Öffentlichkeit – und das zu einem besonderen Anlass. Ludowigs Ehemann eröffnete in der Livia Lisboa Fotokunst Galerie in Hamburg seine Kunstausstellung «Handheld». Während die Kameras üblicherweise auf seine bekannte Frau gerichtet sind, stand am Donnerstagabend Röffen im Mittelpunkt.

Seine Ausstellung ist unkonventionell. Als Kamera verwendete Röffen, der als Creative Director einer Werbeagentur arbeitet, lediglich ein iPhone – und keines der 25 Werke wurde beschnitten oder nachbearbeitet. «Diese Ausstellung ist ein Resultat einer grossen Sehnsucht, die Dinge mal so zu nehmen, wie sie sind», sagte er gegenüber RTL. Jedes Bild sei ausserdem ein Unikat.

Einfach mal ein Fangirl sein

Ludowig konnte sich an dem Abend einfach zurücklehnen und ein Fangirl ihres Mannes sein. «Ich bin ein grosser Fan seiner Kunst», sagte sie an der Ausstellung gegenüber RTL, «und von ihm ja sowieso.» Was die Ausstellung betrifft, liess die Moderatorin ihre Hände aus dem Spiel. «Ich hatte gar keinen Einfluss – weil der Kai weiss ja, was er tut. Und insofern muss er mich auch gar nicht fragen, weil er weiss, dass ich die Sachen ganz toll finde!»

Ludowig war nicht die einzige Prominenz an der Vernissage. Zu den über 100 Gästen gehörten unter anderem NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten (57), Sportjournalistin Monica Lierhaus (54) und Schauspielerin Nova Meierhenrich (51).

«Wir geniessen die Zeit, die wir privat haben»

Ludowig und Röffen lernten sich 2001 auf einer Party in Berlin kennen. Zwei Jahre später gaben sie sich das Jawort. Das Paar hat heute zwei erwachsene Töchter – Nele (22) und Nika (20).

Auf die Frage, weshalb man sie in der Öffentlichkeit so selten gemeinsam sehe, meinte Ludowig scherzhaft: «Weil wir immer so oft privat zusammen sind.» Ihre seltenen gemeinsamen Auftritte haben aber auch mit ihren Berufen zu tun. Sie seien beide viel unterwegs. «Wir geniessen die Zeit, die wir privat haben, und das findet einfach nur selten in der Öffentlichkeit statt. Das finden wir auch ganz gut so», sagte die Moderatorin abschliessend.

Es gibt einige weibliche Stars, deren Partner ein Leben ausserhalb des grellen Scheinwerferlichts bevorzugen. Blick hat einige dieser Paare zusammengetragen.

Emma Watson und Kieran Brown

Die «Harry Potter»-Darstellerin Emma Watson (34) ist bekannt dafür, ihr Liebesleben aus der Öffentlichkeit zu halten. Das scheint auch bei ihrer neusten Beziehung der Fall zu sein. Wie «E! News» im Juli 2024 berichtete, soll die Schauspielerin mit dem Oxford-Studenten Kieran Brown ausgehen. Anlass für den Artikel war ein Kuss-Foto der beiden vor einer Bäckerei in Oxford.

Jennifer Lawrence und Cooke Maroney

Jennifer Lawrence (34) wurde durch ihre Rolle in den «Die Tribute von Panem»-Filmen zur Weltberühmtheit. 2019 heiratete sie den Kunstgalerie-Direktor Cooke Maroney (40). Vor drei Jahren bekam das Paar sein erstes gemeinsames Kind. Im Oktober 2024 gab die Schauspielerin bekannt, erneut schwanger zu sein. Wie «Elle» und «Daily Mail» gestern berichteten, soll das zweite Baby bereits auf der Welt sein.

Lady Gaga und Michael Polansky

Seit letztem Jahr sind die Sängerin Lady Gaga (38) und Michael Polansky (41), Geschäftsführer der Parker Foundation, verlobt. Auch sie halten ihre Beziehung überwiegend privat. Allerdings versteckte Gaga ein Detail zu Polanskys Antrag in ihrem neuen Album «Mayhem». Bei einer Pressekonferenz am 6. März sagte sie: «Lange bevor er mir einen Antrag machte, sagte er, als wir im Garten waren: ‹Wenn ich dir eines Tages einen Antrag mache, was soll ich dann tun?› Und ich sagte: ‹Du kannst einfach einen Grashalm aus dem Garten nehmen und ihn um meinen Finger wickeln.›» Davon handelt ihr neuer Song «Blade of Grass».

Oprah Winfrey und Stedman Graham

Sie sind seit beinahe 40 Jahren ein Paar, haben allerdings nie geheiratet. Oprah Winfrey (71) und Stedman Graham (74) lernten sich 1986 bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung kennen. Stedman scheint viele Talente zu haben: Unter anderem ist er Geschäftsmann, Autor und Motivationsredner. Das Paar verlobte sich 1992, löste die Verlobung im nächsten Jahr aber wieder auf. Ihre Beziehung hält allerdings bis heute.

