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Heidi Klum sendet Bikini-Grüsse aus der Karibik
In der Karibik
So macht Heidi Klum Bikini-Werbung
Bikini-Show in der Karibik: Heidi Klum teilt Instagram-Videos von ihrem Bootsausflug auf Saint Barth, begleitet von Hündchen Fritz.
Publiziert: 06:47 Uhr
|
Aktualisiert: 06:51 Uhr
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