1/6 Schauspielerin und Sängerin Demi Lovato ist in den Hafen der Ehe eingefahren. Foto: Getty Images

Darum gehts Demi Lovato heiratet in Kalifornien mit besonderem Vivienne-Westwood-Kleid

Braut trug zwei Kleider: Korsettmieder für Zeremonie, Seidensatin für Empfang

Paar machte Beziehung 2022 öffentlich, verlobte sich im Dezember 2023 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Demi Lovato (32) hat laut «Vogue» am 25. Mai in einer romantischen Zeremonie in Kalifornien mit ihrem Freund Jordan «Jutes» Lutes (34) den Bund fürs Leben geschlossen. Dafür wählte die Sängerin ein ganz besonderes Kleid.

Wie das Modemagazin weiter berichtete, trug Lovato ein massgeschneidertes, perlweisses Kleid von Vivienne Westwood mit Korsettmieder und einem Tüllschleier im Kathedralenstil. «Ich bin schon lange ein Fan der Designs von Vivienne Westwood», wird die Sängerin zitiert. «Als ich darüber nachdachte, welchen Kleiderstil ich mir wünsche, kam ich oft auf Viviennes Designs zurück – insbesondere darauf, wie die Silhouetten die Kurven des Körpers wirklich betonen und wie sie Korsetts trägt.» Lovato, die beim Entwurf mit dem Westwood-Team zusammengearbeitet hat, erklärte: «Ich liebe alles an dem Kleid.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Zweiter Look für den Empfang

Für den Empfang schlüpfte die Braut in einen zweiten Westwood-Look: ein elfenbeinfarbenes Seidensatin-Säulenkleid mit drapiertem Korsettoberteil. Das Design besticht durch zerbrochene Perlen, die vom Ausschnitt herabhingen. «Es ist ein einzigartiges Stück, das mir ein ganz besonderes Gefühl gibt», schwärmte Lovato dazu.

Laut «Vogue» veranstalteten die Frischvermählten am Vorabend ihrer Hochzeit ein Probeessen. Nach einem kurzen Ablauf der Zeremonie, die von der Promi-Eventplanerin Mindy Weiss betreut wurde, genoss die Gruppe ein Essen.

«Mädchen, bist du glücklich?»

Gemäss den Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag von «Vogue» gefällt der Look den Fans. «Oh, perfekt! Zeitlos, schmeichelhaft, klassisch, atemberaubend» oder auch «So wunderschön, Demi!!» sind zu lesen. Die Kommentarschreibenden bemängeln einzig, dass die Sängerin auf keinem der vier Bilder am Lachen ist, sondern ständig ernst in die Kamera schaut. Ein User fragt daher gar: «So hübsch, ich stimme euch allen zu, aber ihr ernster Gesichtsausdruck hat mich total verwirrt. Mädchen, bist du glücklich? Müssen wir dich retten?» Auch die Gerüchte, sie habe für den perfekten Hochzeitslook mit einer Abnehmspritze nachgeholfen, flammen einmal mehr auf.

Bereits am Valentinstag hatte die Sängerin in einem Instagram-Posting ihre Vorfreude auf die Hochzeit ausgedrückt. «Jordan, ich kann es kaum erwarten, dich zu heiraten! Die letzten drei Jahre waren die besten drei meines Lebens, und das habe ich dir zu verdanken», schrieb sie am 14. Februar 2025 an den Singer-Songwriter.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das Paar machte seine Beziehung im August 2022 öffentlich. Im Dezember 2023 erfolgte die Verlobung in Los Angeles – mit einem 790'000-Franken-Klunker.