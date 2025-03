Im Helikopter und auf Skis Emma Watson dreht Werbespot in Zermatt

Emma Watson stattet momentan der Schweiz einen Besuch ab. Die Schauspielerin ist für ein paar Schneetage in Zermatt VS. Dort ist sie im Helikopter oder am Gleitschirmfliegen. Dabei fällt vor allem ihr üppiger Prada-Ski-Anzug auf.

Publiziert: 09:49 Uhr | Aktualisiert: 09:51 Uhr