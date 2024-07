The-Four-Tops-Sänger Duke Fakir ist gestorben

1/6 Duke Fakir stand bis 2023 noch auf der Bühne.

Die US-amerikanische Soul-Band The Four Tops trauert um einen ihrer Sänger: Abdul Fakir, bekannt als Duke Fakir (1935-2024), ist am 22. Juli im Alter von 88 Jahren gestorben. Das hat die Familie des Musikers der «Detroit Free Press» mit einem Statement bestätigt. Demnach ist der Sänger am Montagmorgen in seinem Haus in Detroit an Herzversagen gestorben.

Duke Fakir war das letzte noch lebende Gründungsmitglied der Four Tops. Seine Jugendfreunde und Bandkollegen Lawrence Payton (gestorben 1997), Renaldo Benson (1936-2005) und Levi Stubbs (1936-2008) waren bereits vor ihm verstorben. Aktuell ist die Gruppe aber mit den vier nachfolgenden Sängern Michael Brock, Alexander Morris, Ronnie McNeir und Roquel «Rokie» Payton besetzt.

Fakirs Familienmitglieder schreiben in ihrer Mitteilung: «Unsere Herzen sind schwer, während wir den Verlust eines Wegbereiters, einer Ikone und einer Musiklegende betrauern, der während seiner 70-jährigen Musikkarriere das Leben so vieler Menschen berührt hat, während er bis Ende 2023 auf Tournee war und dieses Jahr offiziell in den Ruhestand ging. Als letztes lebendes Gründungsmitglied der legendären Musikgruppe Four Tops finden wir Trost darin, dass Dukes Erbe durch seine Musik für kommende Generationen weiterlebt.»

Die grössten Erfolge der Four Tops

Mit den Four Tops war Duke Fakir im Laufe der Jahrzehnte auf einer langen Liste von Hits zu hören, darunter einige der prägenden Songs der 1960er Jahre, etwa «I Cant't Help Myself», «Its the Same Old Song», «Bernadette», «Standing in the Shadows of Love» oder das als Meisterwerk der Gruppe geltende Lied «Reach Out I'll Be There».

Auch in den 80er Jahren landeten sie in den Charts, unter anderem mit «When She Was My Girl». Nach dem Tod seiner Bandkollegen, die die Gruppe mitgründeten, hielt Fakir den Namen der Four Tops am Leben, warb neue Mitglieder an und ging mit ihnen regelmässig auf Tour.

Duke Fakir war zweimal verheiratet. Mit seiner zweiten Frau lebte er in Detroit. Er hinterlässt vier Kinder, sieben Enkel und ein Urenkelkind.

