Conan O'Brien trauert um seine beiden Eltern

Conan O'Brien trauert um seine Eltern.

Auf einen Blick Conan O'Brien verliert beide Eltern innerhalb einer Woche

Vater war ständig in Bewegung und oft der lustigste im Raum

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Conan O'Brien (61) hat einen schmerzlichen Verlust zu verarbeiten: Der US-Moderator und Comedian hat innerhalb einer Woche seine beiden Eltern verloren. Wie die Zeitung «The Boston Globe» berichtet, verstarb O'Briens Vater, Dr. Thomas O'Brien, am 9. Dezember im Alter von 95 Jahren, nachdem sich «sein Gesundheitszustand verschlechtert hatte». Nur drei Tage später, am 12. Dezember, starb dann seine Mutter, Ruth Reardon O'Brien. Sie wurde laut des Berichts 92 Jahre alt.

Vater war «oft der lustigste Typ im Raum»

Der Zeitung sagte Conan O‹Brien über seinen Vater: «Die Wissenschaft hat gesagt, dass es so etwas wie ein Perpetuum mobile nicht gibt, aber mein Vater war der Beweis dafür, dass das nicht stimmt. Mein Vater war ständig in Bewegung. Und er hatte Interesse an allem - absolut allem.» Jeder, der Dr. O›Brien nur durch seine Arbeit gekannt habe, «würde denken: ‹Was für ein faszinierender Mann›», sagte er weiter. «Aber er war oft der lustigste Typ im Raum. Und wenn er lachte, zuckte sein ganzer Körper und er umarmte sich fast selbst.»

Conan O'Brien ist eines von sechs Kindern. Sein Vater arbeitete als Arzt und Professor an der Harvard Medical School, seine Mutter war Anwältin. Die beiden waren 66 Jahre lang verheiratet. Neben seinen sechs Kindern hinterlässt das Ehepaar neun Enkelkinder.