Conan O'Brien moderiert die 97. Oscarverleihung

Auf einen Blick Conan O'Brien wird Gastgeber der 97. Oscarverleihung im kommenden März

O'Brien bringt brillanten Humor und Live-TV-Expertise zur globalen Filmfeier

Conan O'Brien (61) wird im kommenden März die 97. Oscarverleihung moderieren! Wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt gab, wird O'Brien Jimmy Kimmels (57) Nachfolger. Der US-Talker hatte in den vergangenen zwei Jahren durch die Verleihung der wichtigsten Filmpreise der Welt geführt. «Conan O'Brien ist offiziell der Gastgeber der 97. Oscarverleihung!», heisst es unter dem Video, in dem der Komiker stolz einen Goldjungen in der Hand hält.

Er moderiert erstmals die Oscars

In den Kommentaren äussern sich viele Social-Media-Nutzer positiv zu dem neuen Gastgeber des Abends. «Dann muss ich mir dieses Jahr wohl die Oscarverleihung ansehen!», kündigt ein User unter dem Beitrag an. «Ich habe die Oscarverleihung seit Jahren nicht mehr gesehen, aber wenn Conan moderiert, kann ich sie nicht verpassen!», findet ein weiterer.

«Mit seinem brillanten Humor, seiner Liebe zu Filmen und seiner Live-TV-Expertise ist er die perfekte Person, um unsere globale Filmfeier zu leiten», heisst es in einem gemeinsamen Statement von Academy-CEO Bill Kramer und die Academy-Präsidentin Janet Yang (68). «Seine bemerkenswerte Fähigkeit, eine Verbindung zum Publikum aufzubauen, wird die Zuschauer zusammenbringen, um das zu tun, was die Oscars am besten können - die spektakulären Filme und Filmemacher dieses Jahres zu ehren», ist weiter zu lesen.

O'Brien selbst meldete sich auch auf X zu Wort. «Amerika hat danach verlangt und jetzt passiert es: Taco Bells neuer Cheesy Chalupa Supreme. Und ausserdem moderiere ich die Oscars», schreibt er zu einem Repost der Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Er schrieb Talkshow-Geschichte

Conan O'Brien begann seine Karriere als Sketchautor für die legendäre Comedyshow «Saturday Night Live» und Produzent für die Serie «Die Simpsons». 1993 trat er erstmals als neuer Host der «Late Night Show» auf. Trotz anfänglich schlechter Quoten etablierte sich «Late Night with Conan O'Brien» schnell in der Unterhaltungsbranche. In den darauffolgenden Jahrzehnten moderierte O'Brien mehrere Talkshows, bis er diese 2021 endgültig an den Nagel hing. Ausserdem stand er elf Jahre lang für den US-amerikanischen Sender TBS vor der Kamera und führte 2003 und 2006 durch die Verleihung der Emmy Awards.