«Ich wurde gewürgt» Carmen Geiss zeigt ihre Verletzung

In der Nacht auf Sonntag wurden die Geissens Opfer eines brutalen Überfalls in ihrer französischen Wahlheimat. Jetzt sprechen Carmen und Robert Geiss erstmals über die Szenen, die sich in der Villa Geissini bei Saint-Tropez abgespielt haben.

Publiziert: 11:23 Uhr | Aktualisiert: vor 43 Minuten