«Ich liebe diese Pisten»
Tom Brady macht Skiferien in der Schweiz

Hoher Besuch in den Schweizer Bergen: Der Ex-Star-Quarterback Tom Brady (48) macht in einem helvetischen Skigebiet die Pisten unsicher – und widmet seinen Kinder einen herzigen Valentinstags-Gruss.
Publiziert: vor 7 Minuten
Hier strahlt Tom Brady in die Kamera.
Foto: Instagram / @tombrady

  • Tom Brady geniesst die Schweizer Skipisten mit zwei seiner drei Kinder
  • Er lobt die Pisten und widmet seinen Kindern eine Valentinsbotschaft
  • Der Ex-Quarterback gewann sechs Super-Bowl-Titel in seiner Karriere
Natalie ZumkellerRedaktorin News

Wie ein Post auf Instagram verrät, fegt derweilen niemand geringeres als Tom Brady (48) die Pisten eines Schweizer Skigebiets herunter. Ein Foto zeigt den ehemaligen Superstar des American Footballs strahlend im Schnee sitzend, flankiert von zwei seiner drei Kinder.

Wo genau sich der Ex-Quarterback der Tampa Bay Buccaneers, der insgesamt sechs Mal den Super-Bowl gewonnen hat, gut eingepackt am Schnee erfreut, ist unklar – klar ist, dass der 48-Jährige die Zeit mit seinen Kindern schätzt. In der Bildunterschrift widmet er sich mit einer süssen Valentinstagsbotschaft an seine Schätze.

Lob für die Schweizer Pisten

«Jack, Benny und Vivi… Meine ewigen Valentinstagsgeschenke! Ich liebe euch drei so sehr und die tollen Abenteuer, die wir gemeinsam erleben dürfen. Vom Tennisplatz über die Skipisten bis hin zu allem dazwischen – ihr macht meine Tage so viel schöner!», schreibt der stolze Papa.

Auch Lob für die Schweiz fehlt nicht: «Ich liebe diese Schweizer Skipisten!», fährt Brady fort. Das Einzige, was ihm fehle: sein Sohn Jack. «Ich vermisse nur dich, Jack!», beendet der Ex-Mann von Topmodel Gisele Bündchen (45) seine Nachricht. Aus dem Post ist zu entnehmen, dass der älteste Sohn des 48-Jährigen wohl zu Hause geblieben ist. Bilder der Slideshow zeigen den 18-Jährigen beim Basketball spielen. Seine Halbschwester und sein Halbbruder machen derweil mit Brady die Pisten unsicher.

Jack stammt aus einer Beziehung, die Brady mit der US-Schauspielerin Bridget Moynahan hatte. Seine beiden anderen Kinder, Benjamin und Vivian, stammen aus seiner Ehe mit Bündchen.

