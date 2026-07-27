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«Ich könnte täglich ausrasten»
Jürgen Milski genervt von Müll-Chaos am Ballermann

Müll statt Partylaune: Jürgen Milski wettert auf Instagram gegen rücksichtslose Ballermann-Touristen. Dass Partyfreunde den Strand verschmutzen, macht ihn fassungslos.
Publiziert: 12:25 Uhr
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