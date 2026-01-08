«Ich date nie alleine»

Kai Madison Trump, die 18-jährige Enkelin von US-Präsident Donald Trump, ist zu Gast im «Impaulsive»-Podcast – einer der grössten der USA. Dort sprach die junge Amerikanerin über ihr Dating-Leben und ihre Ansichten zur Politik.

Jaray Fofana Redaktorin People

Egal, ob Matcha mit Freundinnen oder das erste Date – Kai Madison Trump (18), die Tochter von Eric Trump (42), dem zweitältesten Sohn von Donald Trump (79), wird überall auf Schritt und Tritt begleitet. Sie gewährt im Podcast «Impaulsive» von Youtube-Star Logan Paul (30), der schon ihren Grossvater interviewt hat, ungewöhnliche Einblicke in ihr Leben. Zwischen Golfschwüngen, Highschool-Stress und ständiger Sicherheitsbegleitung versucht die Schülerin, so normal wie möglich zu leben – ein Alltag, von dem andere Teenager nur träumen. Oder Albträume haben?

Das Liebesleben der 18-Jährigen ist alles andere als gemütliche Zweisamkeit. «Daten ist manchmal sehr unangenehm» – denn auch hier stehe Kai Trump immer unter Beobachtung und Schutz. «Ich versuche, mich aber nicht zu sehr ablenken zu lassen», erzählt sie im Podcast. «Es ist megakomisch, aber ich habe gelernt, mein Leben zu leben und den Fokus auf mich zu richten. Ich meine, ich kann theoretisch machen, was ich will, aufhalten dürfen sie mich nicht – sie sind wirklich nur zu meinem Schutz da.»

«Sie stehen immer einen Meter hinter mir»

Als Kai Trump zehn Jahre alt war, wurde Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA gewählt – plötzlich stand sie als junges Mädchen unter Dauerbewachung. «Damals habe ich den Personenschutz kaum wahrgenommen, heute ist er allgegenwärtig. Es war sehr gewöhnungsbedürftig, meine Routine anpassen zu müssen. Stell dir vor, du triffst dich mit deinen Freundinnen und ständig ist mindestens ein Bodyguard nur einen Meter von dir entfernt.» Während der Biden-Präsidentschaft fiel der Schutz für ein paar Jahre weg – und Kai konnte wie ein «normaler» Teenager leben: «Ich habe einfach mein Leben gelebt. Ich habe in dieser Zeit meinen Führerschein gemacht und bin überall alleine hingefahren.»

Gelegentlich teilt Kai Trump Einblicke auf sozialen Medien, wie sie zusammen mit ihrem Grossvater Donald Trump den Golfplatz besuchen. «Er ist einfach ein richtig cooler Opa», schwärmt sie über ihn.

Bald gehts nach Miami

Die Golferin steckt im letzten Jahr der Highschool und weiss schon genau, wie es für sie weitergeht: «Ich werde auf die University of Miami in Florida gehen.» Sie hat sich für Business Management und Marketing entschieden – «aber der wahre Grund für meine Wahl ist das Golfangebot». «Die Universität bietet die beste Sportanlage», erzählt sie Logan Paul. «Zudem ist die Uni nah genug, um die Familie zu sehen.»