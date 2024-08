1/7 Am 10. Juni 2024 besuchte Brooke Shields einen Anlass in New York. Schon da war für sie klar, dass sie nicht bereit ist, auch ihre jüngere Tochter ausziehen zu lassen.

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Ihr Lachen gehört zu den Merkmalen von Hollywood-Ikone Brooke Shields (59). Doch auf ihrer Instagramseite, der über zwei Millionen Menschen folgen, sagt sie unter Tränen: «Beide meine Küken haben ihr Nest verlassen.»

Vor einem Jahr habe sie hier gesessen, als ihre Tochter Rowan (21) ausgezogen sei, um in North Carolina zu studieren. Nun hat auch Grier (18) das elterliche Haus verlassen. Sie beginnt ihr Studium an der Wake Forest Universität, da wo auch ihre Schwester studiert. Auf dem Weg zurück sei der «Pretty Baby»-Star von ihren Gefühlen überwältigt worden. «Es war so hart, auch sie zurückzulassen. Ich habe fast den gesamten Heimweg nur geheult», so Shields, die rund zehn Stunden im Auto sass.