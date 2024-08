Ihre Kampagne mit Calvin Klein schlug in den 1980er-Jahren hohe Wellen, jetzt will sich Schauspielerin Brooke Shields von ihren berühmten Jeans trennen. Ende Oktober kommen die «Calvins» unter den Hammer.

1/5 Brooke Shields posierte 1980 im Alter von nur 14 Jahren für die Marke Calvin Klein.

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Von wegen, nicht kommt zwischen sie und ihre Calvins: Mit 14 Jahren modelte Brooke Shields (59) die knallengen Jeans von Designer Calvin Klein. Die Kampagne sorgte 1980 für einen Skandal, weil «Pretty Baby» laut Kritikern darin sexualisiert wurde. Jetzt will die Schauspielerin die 44 Jahre alte Original-Jeans aus ihrer Werbung versteigern lassen.

Brooke Shields hatte ursprünglich drei Exemplare

Im Podcast «What Now?» mit Host Trevor Noah (40) hatte die 59-Jährige im letzten Jahr verraten, dass sie die Aufregung um den provokativen Spruch «Was kommt zwischen mich und meine Calvins? Nichts!» selbst nicht verstanden hatte: «Ich war so naiv und habe die Anspielung nicht verstanden. Also, dass ich keine Unterwäsche trage.» Sie enthüllte auch, dass ihre Mutter nach dem Shooting drei der ikonischen Calvin-Klein-Jeans eingepackt und für sie aufgehoben hatte. «Ich habe sie 2004 wiederentdeckt. Damals habe ich sogar noch reingepasst.»

Eine der Jeans spendete sie dem «Metropolitan Museum of Art» in New York City. Die beiden anderen verstaute sie weit hinten in ihrem begehbaren Kleiderschrank. Diesen entrümpelte sie jetzt, nachdem ihre zweite Tochter Grier (18) ihrer älteren Schwester Rowan (21) aufs College gefolgt ist. Dem US-amerikanischen Magazin «People» verriet die Promi-Mama: «Ich werde im leeren Nest sitzen und wollte einen grossen Schnitt zu Hause machen. Ich habe mein Haus umgekrempelt und werde ein paar meiner besonderen Stücke weggeben, wie auch eine der Calvins. Ich kann immer noch nicht glauben, dass meine Hüften mal so schmal waren – es macht mir Angst.»

Der geschätzte Wert liegt bei 50'000 US-Dollar

Brooke Shields verriet, dass beide ihrer Töchter die Jeans anprobiert und hineingepasst haben. Am liebsten hätten Rowan und Grier sie für sich eingesackt und mitgenommen. Doch das konnte die Mama verhindern. Was sie mit dem letzten Exemplar machen will? «Ich werde die Jeans hinter Plexiglas einrahmen lassen», verriet die Schauspielerin.

Das andere Paar kommt vom 25. bis 27. Oktober beim Auktionshaus «Studios Auctions» bei der «From Bombshells to Blasters: An Auction You Can't Refuse» unter den Hammer. Der Schätzwert liegt bei 50'000 US-Dollar. Des Weiteren können Fans auch ein signiertes Drehbuch von «Die blaue Lagune» (1980) und einen Cheerleader-Pulli, den Brooke im College trug, ersteigern.