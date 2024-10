Howard Carpendale kündigte an, dass er 2026 seine letzte grosse Arena-Tournee antreten wird, … Foto: imago/Future Image 1/6

Kurz zusammengefasst Howard Carpendale verabschiedet sich 2026 von der Konzertbühne

Die letzte Tournee setzt die erfolgreiche «Let’s Do It Again»-Tour fort

Carpendale wird 2026 80 Jahre alt und beendet Arena-Tourneen

22 Städte sind Teil der Abschiedstournee, die am 12. März 2026 beginnt

Es ist eine freudige, aber gleichzeitig auch traurige Nachricht für seine Fans: Howard Carpendale (78) wird 2026 seine letzte grosse Tournee antreten. Dies verkündete er in einem Video auf Instagram, in dem er zunächst die gute Nachricht verkündete, dass die «Let's Do It Again»-Tour «nicht zu Ende ist», sondern «jetzt weitergeht». Er betont dabei jedoch, dass dies seine «letzte grosse Arena-Tournee» sein wird.

Im Video erklärt der Schlagersänger, dass er sich entschieden hat, die Tournee fortzusetzen und sich unglaublich darüber freue, «weil dieses Programm wirklich etwas Besonderes war», wie es ihm auch «die Zuschauer gezeigt» hätten: «So einen Applaus und so eine tiefe Begeisterung habe ich noch nie gehört.» Doch – «und jetzt nicht traurig werden» – mit bald 80 habe er sich dazu entschieden, dass Tourneen in der Form von viel Reisen und mehreren verschiedenen Standorten hintereinander «vorbei» sind.

Am 1. April 2026 in Zürich

Er betont, dass seine Entscheidung endgültig ist: «Das ist ganz wichtig, denn es gibt Leute, die glauben, ich habe tausendmal Tschüss gesagt. Stimmt nicht, ich habe einmal Tschüss gesagt.» Bereits 2003 hatte sich Carpendale aus dem Musikgeschäft zurückgezogen, kehrte jedoch vier Jahre später zurück.

Bis zu seinem letzten Konzert gibt es jedoch noch einige Gelegenheiten Carpendale live zu sehen – in Zürich wird er am 1. April 2026 im Hallenstadion auftreten. Zudem soll das Programm und seine 15-köpfige Band weitgehend gleich bleiben: «Ein paar Änderungen werden wir vielleicht machen, aber dieses Programm kann ich nicht toppen», so Carpendale.

Was die Zukunft bringt, «werden wir sehen»

«Was dann bleibt, werden wir sehen», schliesst er seine Erklärung ab. Was aber sicher ist: In Zukunft möchte der Entertainer mehr Zeit mit seiner Frau Donnice (68) verbringen – ebenso mit seinem Enkel Mads (6) und dessen Eltern, seinem Sohn Wayne (47) und seiner Schwiegertochter Anemarie (46), wie «Bild» berichtet.

Die Abschiedstournee «Let's Do It Again, Again!» startet am 12. März 2026 in Riesa und führt durch 22 Städte.