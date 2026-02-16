Saskia Schär Redaktorin People

Der legendäre Schauspieler Robert Duvall ist am Sonntag im Alter von 95 Jahren verstorben. Das teilt seine Ehefrau Luciana auf Facebook mit. «Gestern haben wir Abschied genommen von meinem geliebten Ehemann, geschätztem Freund un einem der grössten Schauspieler unserer Zeit. Bob ist friedlich zu Haus verstorben, umgeben von Liebe und Geborgenheit».

Für die Welt sei er ein «Oscar-prämierter Schauspieler, Regisseur und Geschichtenerzähler» gewesen, für sie selbst «einfach alles». «Seine Leidenschaft für sein Handwerk wurde nur von seiner tiefen Liebe zu Figuren, gutem Essen und geselligen Runden übertroffen. In jeder seiner vielen Rollen gab Bob alles für seine Figuren und für die Wahrheit des menschlichen Geistes, den sie verkörperten. Damit hinterlässt er uns allen etwas Bleibendes und Unvergessliches.» Im weiteren bedankt sie sich für die jahrelange Unterstützung, die er all die Jahre erhalten hat und bittet gleichzeitg um Privatsphäre, «um die Erinnerungen zu feiern, die er hinterlässt».

Oscar-Nomination dank «Der Pate»

Der 1931 in San Diego geborene Duvall gehört zu einer der grössten Hollywood-Stars. Internationale Bekanntheit verdankt er unter anderem dem Film «Der Pate» von 1972, mit welchem er sich seine erste Oscar-Nomination sicherte. Sechs weitere Nominationen sollten in den nächsten Jahrzehnten folgen. Das goldene Männchen durfte er dann 12 Jahre später für seinen Auftritt in «Comeback der Liebe» mit nach Hause nehmen. In seiner langen Karriere hat Duvall in über 150 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt und dafür nebst einem Oscar zahlreiche weitere Auszeichnungen erhalten, daruner zwei Golden-Globe-Awards und einen Trimetime Emmy Award. 2003 erhielt er einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood, Los Angeles.

Duvall war ihn vierter Ehe mit Luciana Pedraza verheiratet. 2024 feierten sie ihren 20. Hochzeitstag. Sowohl Pedraza als auch Duvall kamen am 5. Januar zur Welt, nur liegen dazwischen 41 Jahre. Obwohl die Hollywood-Legende Duvall mehrfach verheiratet war, hinterlässt er keine Kinder.