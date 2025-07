Halle Berry will mit ihrem Vitznau-Tänzchen andere Frauen in der Menopause inspirieren, einfach mal loszulassen und zu tanzen. Dafür hat sie eine eigene Challenge gestartet.

So inspiriert Halle Berry Frauen in der Menopause

1/5 Halle Berry genoss im Juni einige Tage in der Schweiz. Foto: Instagram

Darum gehts Halle Berry tanzt im Bikini und startet eine Instagram-Challenge für Frauen

Berry spricht offen über Wechseljahre und betont Freiheit und Selbstbestimmung

Saskia Schär Redaktorin People

Halle Berry (58) genoss vergangene Woche einige schöne Tage in der Schweiz, genauer gesagt im Parkhotel Vitznau LU. Das war auch der Ort, an dem sie im Bikini durch ihr Zimmer tanzte. Es war der Start einer Instagram-Challenge, die sich an alle Frauen in der Menopause richtet.

«Das Beste an den Wechseljahren? Es ist mir scheissegal. Die Meinung anderer ist mir egal. Ich will mich nicht niedlich geben. Ich bewege mich, wie ich will, trage, was ich will, und tue es für mich. Das ist die Freiheit, von der dir niemand erzählt, bis du sie selbst erlebst», schreibt Berry auf Instagram. Dazu postet sie ihr Tanzvideo aus dem Luzerner Hotel und fügt an, es gebe «nichts Schöneres als eine spontane Tanzparty».

Die Party richtete sie gemeinsam mit ihrem Partner aus, dem Musiker Van Hunt (55), der ihr einen Song geschrieben hat – «um zu zeigen, wo ich gerade in meinem Leben stehe – unaufhaltsam, fröhlich und frei!» Er heisst «Prelims (mind n meat)» – und Halle Berry erklärt ihn umgehend zum Soundtrack einer neuen Challenge: «Nimm den Song und tanze dazu, auch wenn es nur 30 Sekunden sind, und zeige uns, was es für dich heisst, frei zu sein.»

«Zeigen wir ihnen, wie diese Ära wirklich aussieht»

Der Aufforderung der Schauspielerin sind zahlreiche Frauen nachgekommen. Sie haben für die «Can’t Stop the Rhythm Challenge» ihre Version des Halle-Berry-Befreiungstanzes hochgeladen. Gewisse zeigen sich dabei wie das Original im Bikini, andere in Trainingskleidern und weitere in ihren Alltagsklamotten. Die entsprechenden Videos hat Halle Berry nicht nur in ihre Story geladen, sondern gar in ihre Highlights, wo sie auch nach Ablauf der 24-Stunden-Frist, die eine Story hat, noch zu sehen sind. Heidi Klum (52) hat den Beitrag von Berry mit zahlreichen Herzen kommentiert, ihr Tanzvideo lässt allerdings noch auf sich warten.

Berry stellt in ihren Highlights klar, dass Alter für sie nur eine Zahl ist. «Sich jung und schön zu fühlen, ist wirklich ein inneres Gefühl, das nichts mit unserem physischen Selbst zu tun hat. Vitalität kommt von innen.» Ihre Challenge-Ansage endet mit den Worten: «Zeigen wir ihnen, wie diese Ära wirklich aussieht.»

Halle Berry thematisiert die Wechseljahre seit langem öffentlich

Die Oscar-Preisträgerin spricht seit Jahren offen über die Menopause. 2020 gründete sie mit Respin gar ihre eigene Wellnessplattform, die sich auf die Unterstützung von Frauen in den Wechseljahren konzentriert. Nebst personalisierten Gesundheitsplänen gibt es auch ein Dreimonatsprogramm, Workshops sowie zahlreiche Artikel zu den Themen Lifestyle, Hormone, Bewegung oder auch Ernährung.

