Die deutsche Filmszene trauert um Vittorio Pirbazari. Der 44-jährige Schauspieler, Bodybuilder und Influencer ist überraschend während eines Fitness-Trainings verstorben. Das bestätigte sein Kollege Said Ibrahim via Instagram. In seinem emotionalen Posting gab Ibrahim zudem bekannt, dass sein «Bruderherz» während des Trainings auf dem Laufband plötzlich zusammengebrochen sei. Ein Herzinfarkt habe das Leben von Pirbazari beendet. «Es geht einfach vorbei, von jetzt auf gleich. Man weiss nie, wann es so weit ist», trauerte Ibrahim.

Auf der Instagram-Seite seines neuen Films «Haps – Crime Doesn't Pay», der erst am 27. Februar Weltpremiere in Berlin feierte, heisst es mit bewegenden Worten: «Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wir werden dich in liebevoller Erinnerung behalten – danke für deine Wärme, deine kreative Seele und dafür, dass du ein Teil unserer Reise warst.» Man trauere zutiefst. Besonders tragisch: Pirbazari hatte nach einer mehrmonatigen Verletzungspause gerade erst wieder mit dem Training begonnen. Der gebürtige Iraner hinterlässt eine Lebensgefährtin und einen vierjährigen Sohn.

Constantin von Jascheroff verabschiedete sich bereits

Als professioneller Bodybuilder und Influencer hatte Pirbazari über 90'000 Follower auf Instagram. Bekannt wurde er unter anderem durch die YouTube-Gruppe «Hardgainer Crew». Auch in Film- und Fernsehproduktionen wie «Dogs of Berlin» bei Netflix oder dem «Tatort» im Ersten war er bereits zu sehen. Zudem stand er für Werbekampagnen namhafter Marken wie Samsung, Coca-Cola und die Deutsche Bahn vor der Kamera.

Im Gefängnisdrama «Haps – Crime Doesn't Pay» übernahm Pirbazari die Rolle des Gefängnisinsassen Attila. Hauptdarsteller Constantin von Jascheroff (39) nahm bereits Abschied von seinem Kollegen. Auf Instagram schrieb Jascheroff: «Flieg hoch und so weit du kannst, lieber Vito... Der Schock sitzt bei uns allen... Gute Reise, mein Freund.»