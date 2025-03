Schauspieler Rolf Schimpf, bekannt als Leo Kress in der Serie «Der Alte» ist im Alter von 100 Jahren in München gestorben.

Die TV-Legende soll am Freitag friedlich eingeschlafen sein. Foto: IMAGO/United Archives

Janine Enderli Redaktorin News

Trauer um Rolf Schimpf: Wie die «Bild» berichtet, ist der Schauspieler, der durch seine Rolle als Hauptkommissar Leo Kress Bekanntheit erlangte, im Alter von 100 Jahren gestorben.

Wie «Bild» schreibt, sei Schimpf am Freitagmorgen friedlich in einem Münchner Pflegeheim eingeschlafen.

Das TV-Publikum kennt Schimpf insbesondere aus der ZDF-Krimiserie «Der Alte». Er wirkte von 1986 bis 2007 in der Sendung. Er kündigte 2006 seinen Rückzug aus der Serie an, nachdem er fast 21 Jahre die Rolle des Leo Kress gespielt hatte. Wie Schimpf einst sagte, mochte er an der Serie besonders das «unaufgeregte Agieren der Münchner Ermittler». Es gebe zu viele Krimireihen, bei denen Schüsse und Explosionen zu sehen seien – «der Alte» mache dies jedoch nicht.