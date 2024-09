Nachdem Heinz Hoenig fast fünf Monate auf der Intensivstation lag, durfte er am vergangenen Freitag endlich zu seiner Familie nach Hause – gerade rechtzeitig zu seinem 73. Geburtstag.

Das vergangene Jahr war für Heinz Hoenig (73) kein Leichtes. 143 Tage musste die einstige Schauspielikone auf der Intensivstation um sein Leben bangen: Er musste wiederbelebt werden, benötigte dringend einen lebensnotwendigen Eingriff an der Speiseröhre und musste im Spital künstlich ernährt werden. Die schwierigsten Tage liegen hinter ihm, dennoch steht eine Operation aus: Wenn sich Hoenig von der ersten Operation ausreichend erholt hat, wird er sich einem weiteren Eingriff an der Aorta unterziehen müssen.

Am Freitag dann die ersten Good News nach fast fünf Monaten im Spital: Heinz Hoenig darf zu seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) und zu seinen Söhnen Juliano (3) und Jianni (1) nach Blankenburg im Harz (D) in sein trautes Heim zurückkehren. Das kommt gerade zur rechten Zeit: Heinz Hoenig feiert am Dienstag, 24. September, seinen 73. Geburtstag.

Für seinen Geburtstag hat sich seine Frau, die ihn nun zu Hause pflegt, etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Eine Geburtstagsüberraschung im Wohnzimmer! Im Rollstuhl sitzend wird Hoenig von seiner Frau in ein dekoriertes Zimmer gefahren. Annika Kärsten-Hoenig singt liebevoll «Happy Birthday» für ihren Schatz. Als er die vielen Ballons, Kerzen und Geschenke sieht, wird Hoenig von seinen Gefühlen übermannt. «Ach Schatz, ach Mensch, ist das lieb», sagt das Geburtstagskind erfreut mit feuchten Augen. Auf einem der Geschenke ist eine Zwei zu sehen. Hoenig erklärt: «Eine Zwei, weil es mein zweiter Geburtstag ist.» Schliesslich war lange Zeit unklar, ob er diesen Geburtstag überhaupt noch erleben würde. Gerührt und mit emotionaler Stimme sagt er: «Ach Mensch, ich liebe dich so dafür!»

Doch Annika Kärsten-Hoenig hat sich noch mehr einfallen lassen. «Du kannst zwar keine Torte essen, aber trotzdem habe ich dir eine Torte mitgebracht», erklärt sie und zeigt ihm den Luftballon in Kuchenform. Für Heinz Hoenig das i-Tüpfelchen ihres Geschenks: «Ach, du bist genial!» Seit seiner Speiseröhren-Operation kann Heinz Hoenig keine feste Nahrung zu sich nehmen, daher hat ihm seine Frau leckere Teesorten zu seinem grossen Tag geschenkt. Das grösste Geschenk dürfte für den erkrankten Schauspieler die Liebe seiner Familie sein.