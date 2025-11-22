Erkennst du diesen Hollywood-Star?

Mit bunter Jacke, kurzen weissen Haaren und einer dicken schwarzen Brille läuft eine Frau durch LA. Dabei handelt es sich allerdings nicht einfach um irgendeine 91-Jährige, sondern um einen echten Hollywood-Star!

1/11 An der Hand einer Begleiterin läuft der Hollywood-Star durch Malibu. Zu der roten Jacke gibt es farblich passende Schuhe. Foto: DUKAS

Darum gehts 91-jährige Hollywood-Schauspielerin, wurde kürzlich beim Spaziergang gesehen

Stammt aus Künstlerhaushalt, Schwester von Warren Beaty, früher Durchbruch am Broadway

In 70-jähriger Karriere gewann sie sieben Golden Globes, ein Emmy, zwei Baftas

Saskia Schär Redaktorin People

Wer läuft denn da mit roter Jacke, farblich passenden Schuhen, blauem Pulli, Jeans und einer auffälligen schwarzen Brille durch die Gegend und stützt sich dabei auf eine Begleiterin ab? Es ist eine Hollywood-Schauspielerin, deren Vermögen auf 50 Millionen Dollar geschätzt wird und die mit Alfred Hitchcocks (1899-1980) Film «Immer Ärger mit Harry» 1955 ihren Durchbruch feierte.

Na? Herausgefunden, um wen es sich handelt? Richtig, Shirley MacLaine. Die Oscarpreisträgerin ist mittlerweile 91 Jahre alt und daher auf etwas Hilfe beim Gehen angewiesen. Ihrem bunten Kleidungsstil bleibt sie jedoch auch im Alter treu.

Schauspielerei wurde ihr in die Gene gelegt

Shirley MacLaine ist die älteste Schwester des Hollywood-Stars Warren Beaty (88), die beiden stammen aus einem Künstlerhaushalt. Vater Ira Beaty (1903-1987) war Musiker, Mutter Kathlyn MacLean Schauspielerin, später Schauspiellehrerin. MacLaine nahm bereits als Dreijährige Ballettunterricht und zog 1952 nach ihrem Schulabschluss nach New York, um am Broadway als Schauspielerin und Tänzerin zu arbeiten.

Dies erwies sich als kluger Schachzug, feierte sie doch drei Jahre später ihren Durchbruch und hat seither in ihrer gut 70-jährigen Karriere sieben Golden Globes, einen Emmy, zwei Baftas und einen Oscar abgeräumt. Zuletzt war sie 2022 in der Erfolgsserie «Only Murders in the Building» an der Seite von Selena Gomez (33) zu sehen.

«Mein Leben mit – und ohne – meine Mutter»

Die von vielen als exzentrisch beschriebene Schauspielerin heiratete 1954 den Produzenten Steve Parker (1922-2001). Die Ehe hielt bis 1982, galt aber als «offen», womit MacLaine eine der ersten öffentlich bekannten Hollywood-Stars war, die sich für dieses Beziehungsmodell entschied. Aus der Ehe ging Tochter Stephanie Sachiko «Sachi» Parker (69) hervor. Das Verhältnis zwischen den beiden Schauspielerinnen gilt als kompliziert. In Parkers 2013 erschienen Biografie «Mein Leben mit – und ohne – meine Mutter» erklärte sie, dass sie im Alter von zwei Jahren zu ihrem Vater nach Japan geschickt worden sei und Mutter Shirley MacLaine daher lediglich an den Feiertagen oder den Sommerferien sah.