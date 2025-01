Bianca Censori ist am Sonntag 30 Jahre alt geworden. Statt seiner Frau schöne Zeilen auf Instagram zu widmen, postet Kanye West ein intimes Video von ihr, das sie in der Badewanne zeigt – nackt.

Feier auf den Malediven mit Familie und Freunden

Bianca Censori (30) räkelt sich nackt in einer Badewanne und richtet einen verführerischen Blick in die Kamera. Das intime Schwarz-Weiss-Video von seiner Frau, das sich bei Normalsterblichen in den Tiefen der Fotogalerie auf dem Handy verstecken würde, teilt Kanye West (47) mit der Öffentlichkeit, um seiner Liebsten zu ihrem Ehrentag zu gratulieren. «Happy Birthday, Baby», schreibt der Rapper unter den etwas anstössigen Geburtstagspost. Dass ein solcher Beitrag von dem Rapper kommt, dürfte angesichts der Blüttler-Skandale im vergangenen Jahr allerdings kaum überraschen.

Ihren grossen Tag feierte die Yeezy-Architektin bei einer riesigen Party vor der traumhaften Kulisse der Malediven. Laut «The U.S. Sun» sollen die beiden dafür ein ganzes Resort für 6000 Dollar die Nacht gebucht haben. Wie ein Insider verrät, hätte es eine kurzfristige Planänderung gegeben: «Sie hatten geplant, Biancas Geburtstag in Dubai zu feiern, änderten aber ihre Pläne und flogen auf die Malediven.» Angeblich, weil es dort keine Paparazzi gäbe.

Kanye West hat Familie und Freunde seiner Frau einfliegen lassen

Für den Geburtstag seiner Liebsten hat der Rapper, der bereits in seiner Beziehung mit Kim Kardashian (44) mit seinen kostspieligen Ideen für Schlagzeilen sorgte, keine Mühen gescheut. So soll er unter anderem ihre Angehörigen auf die Inseln eingeladen haben. «Er hat einige Mitglieder von Biancas Familie zu ihrem Geburtstag eingeflogen, die im Resort von Villa zu Villa gehüpft sind und die Annehmlichkeiten genossen haben», sagt die Quelle weiter.

Auf ihrem Instagram-Account postet das Geburtstagskind in der Nacht auf Montag Ausschnitte von ihrem ausgelassenen Fest. Auch Kanye West ist auf zwei Schnappschüssen zu sehen, wo er seiner Frau einen Kuss gibt. Ausserdem kursierte ein Video in den sozialen Medien, das Censori offenbar beim Tanzen mit Penélope Cruz (50) zeigt. Der Clip ist allerdings nicht mehr auffindbar.

Erst Anfang Oktober machte das Gerücht die Runde, dass sich das Skandalpaar scheiden lassen wolle. Angeblich hätte Kanye West in Tokio (Japan) einen Neuanfang wagen wollen, allerdings ohne seine Lebensgefährtin. Doch wie es scheint, schweben Kanye West und Bianca Censori immer noch auf Wolke Sieben.