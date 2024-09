Unfall in Kochshow von Steffen Henssler

Kurz zusammengefasst Bastian Bielendorfer verletzte sich bei «Grill den Henssler»

Schauspielerin Cristina do Rego sprang kurzfristig ein

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Fernsehkoch Steffen Henssler (51) lässt für gewöhnlich nichts anbrennen. Allerdings kam es in der Spezialausgabe von «Grill den Henssler» am Samstagabend zu einem blutigen Zwischenfall. Während der Zubereitung des Hauptgerichts (Türkische Grillwürstchen mit gegrilltem Spitzkohl und Kartoffeltasche) schrie sein Gast Bastian Bielendorfer (40) plötzlich laut auf. Der deutsche Comedian hatte sich tief in den Finger geschnitten. Sofort reagierten Henssler und die Moderatorin Laura Wontorra. «Oh mein Gott, da ist ja die halbe Fingerkuppe ab!», rief Wontorra.

Sofort erkannte die Notärztin Carola Holzner (42) den Ernst der Lage und übernahm Erste-Hilfe-Massnahmen. Während Bielendorfer verarztet werden musste, sprang Schauspielerin Cristina do Rego (38) kurzfristig ein.

Kaum gehts Bielendorfer wieder gut, kommts zum nächsten Zwischenfall

Kurze Zeit später betrat Bielendorfer das Studio wieder fit und munter – und sorgte mit einem ironischen Kommentar direkt für einen Lacher. Die nächste Verletzung liess dann aber nicht lange auf sich warten. Podcast-Kollege Özcan Coşar (43) verbrannte sich an einem heissen Topf. Auch hier musste die Notärztin wieder herbeieilen.

Am Ende ging für Steffen Henssler dann alles gut aus: Der Koch konnte die Sendung mit einem knappen Sieg von 111 zu 99 Punkten abschliessen. Wie heisst es so schön? Ende gut, alles gut.