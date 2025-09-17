Darum speckte Reiner Calmund fast 100 Kilo ab

Reiner Calmund hat über die letzten Jahre extrem abgenommen. In einem Interview erklärt der Ex-Fussballmanager, dass er dies auch für seine 15-jährige Adoptivtochter Nicha tat.

Von 180 Kilo auf 95 Kilo: Reiner Calmund (76) hat eine bemerkenswerte körperliche Transformation durchgemacht. In einem Interview mit der Zeitschrift «Bunte» erklärt Calmund die Motivation hinter der drastischen Veränderung. «Ich habe mich körperlich halbiert – auch für meine Tochter, mit der ich noch ganz viele Jahre erleben will», sagt der frühere Manager von Bayer Leverkusen und fügt an: «Ich wollte wieder agil und mobil werden.»

Calmund bezog sich dabei auf seine Adoptivtochter Nicha aus Thailand, die mittlerweile 15 Jahre alt ist. Calmund und seine Frau Sylvia adoptierten das Mädchen, als es zweieinhalb Jahre alt war. Ihre erste Begegnung beschreibt Calmund als «eine Art tiefe Zuneigung auf den ersten Blick». Nicha habe sofort eine starke Bindung zu Sylvia geknüpft, «sie wollte nicht mehr von ihrer Seite weichen.» Neben Nicha hat Calmund fünf weitere Kinder aus früheren Ehen und ist mehrfacher Grossvater.

Neben seiner Familie war auch Calmunds Gesundheit ein wichtiger Faktor für die Gewichtsabnahme. Nach einem Schwindelanfall während der Aufzeichnung der TV-Show «Grill den Henssler» wurde ihm in einem Kölner Spital ein Stent eingesetzt. Grund für den Zusammenbruch war eine Herzrhythmusstörung.

Abnehmtipps von Uli Hoeness

Calmund verdankt seinen starken Gewichtsverlust auch einem Ratschlag von Uli Hoeness (73). Im August 2019 sei er zu Hoeness nach München gefahren, «und als ich ging, sagte er: ‹Mensch Calli, was ist eigentlich mit deiner Plauze, willst du da nicht mal was machen?›», berichtete Calli im Interview mit der Zeit-Beilage «Christ & Welt».

Der langjährige Bayern-Manager und -Präsident habe ihm empfohlen, nach Grosshadern zu einem Spezialisten zu fahren. «Das habe ich gemacht, und der sagte mir auf den Kopf zu: ‹Herr Calmund, das geht bei Ihnen nur mit einer Magenverkleinerung, Sie werden den Jo-Jo nie besiegen›».