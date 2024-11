An einem Firmenevent in ihrem Heimatland Barbados hat Rihanna mit einer Aussage bei ihren Musikfans für Spekulationen gesorgt: Wird die Popsängerin ihre Karriere an den Nagel hängen?

Sie hat über 250 Millionen Tonträger weltweit verkauft

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Für einige mag sie eine Popikone und Schauspielerin sein, während andere sie als erfolgreiche Unternehmerin in der Kosmetik- und Fashionindustrie kennen – klar ist: Rihanna (36) gehört zum lebenden Inventar der US-amerikanischen Promiszene. Bei ihr läufts nicht nur karrieretechnisch rund, sondern auch privat scheint sie mit Rapper Asap Rocky (36) und ihren beiden Söhnen RZA (2) und Riot Rose (1) das grosse Glück gefunden zu haben.

Während sie sich um neue Kollektionen für ihr Unterwäschelabel kümmert und laufend neue Kosmetik auf den Markt bringt, lässt die Sängerin ihre Fans inzwischen schon seit acht Jahren auf ein neues Album warten. Vergebens? An einem Event ihrer Firma Fenty Beauty in ihrem Heimatland Barbados sorgte Rihanna mit einer Aussage für Spekulationen.

Gibt Rihanna ihre Musikkarriere auf?

Als Rihanna am Samstag selbst zum Mikrofon griff, liess ein Satz ihre Fans aufhorchen. In ihrer Rede sprach sie über die Anfänge ihrer Karriere – und darüber, wo für sie der Weg offenbar weitergeht. «Musik war das, was die Aufmerksamkeit auf mich gelenkt hat, aber Gott hatte andere Pläne für mich», so Rihanna.

Kündigt sie damit das Ende ihrer Karriere als Musikerin an? Diese Frage stellen sich Hunderte Fans, nachdem jemand den Ausschnitt ihrer Rede auf X gepostet hat. Jemand schreibt: «Wird sie die Musikbranche etwa verlassen?» Oder: «Wenn sie kein weiteres Album herausbringt, drehe ich durch.» Eine andere Stimme sagt: «Ignoriert das einfach und fragt sie weiter in Interviews, wann ihr neues Album erscheinen wird.»

Eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt

Nach ihrem letzten Album «Anti» (2016) hat sich Rihanna nur selten auf grossen Bühnen gezeigt. So lieferte sie 2023 bei der Super-Bowl-Halftime-Show einen spektakulären Auftritt ab oder spielte bei der Pre-Hochzeitsfeier von Anant Ambani (29), dem Sohn des reichsten Mannes Asiens. Mit über 250 Millionen verkauften Tonträgern gehört Rihanna zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt.

Zwar hat Rihanna bereits ihr neues Projekt «R9» angekündigt, allerdings hätte das Album bereits vor über einem halben Jahr erscheinen sollen.