Am Montag wurde auf der karibischen Insel Barbados der «Grand Kadooment»-Tag gefeiert. Mittendrin: Superstar Rihanna. Die Sängerin zog in einem Hingucker-Outfit durch die überfüllten Strassen ihrer Heimatinsel.

1/5 Rihanna zeigte sich am Montag beim «Crop Over»-Festival auf ihrer Heimatinsel Barbados. Mit ihrem extravaganten Look verzauberte sie nicht nur die Einheimischen, sondern auch das Internet.

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Was für ein Look: Rihanna (36) zieht am diesjährigen «Crop Over»-Festival auf ihrer Heimatinsel Barbados alle Blicke auf sich. Der Superstar glänzte in einem für das Fest typisch freizügigem Glitzer-Zweiteiler mit grossen bunten Federflügeln. Es ist das erste Mal seit fünf Jahren, dass die barbadische Nationalheldin für das traditionelle Erntedankfest auf die karibische Insel reist. Umgeben von Bodyguards und unter ohrenbetäubendem Jubel von ihren Fans schlendert die Sängerin bei der «Grand Kadooment»-Parade durch die überfüllten Strassen der Inselhauptstadt Bridgetown.

Am frühen Montagmorgen wurde mit dem «Grand Kadooment»-Tag das Ende der Zuckerrohrernte auf Barbados eingeläutet. Es ziehen Musiker in aufwendig angefertigten Pailletten-Kostümen durch die Strasse und heizen dem Festivalvolk ein. Die Einheimischen decken sich in Federn, Juwelen und Glitzer ein – der Dresscode: je schriller, desto besser.

Fans feiern Rihanna für ihren Look

Im Netz wird die Sängerin und zweifache Mutter von ihren Fans für den Look der lokalen Designerin Lauren Austin gefeiert: «Sie sieht atemberaubend aus, wie immer», schreibt eine Userin. Eine andere Nutzerin fügt hinzu: «Du strahlst, Königin Riri.»

Jemand anderes betont, wie stolz Rihanna auf ihre Heimatinsel sein muss: «Eines muss man Riri lassen: Sie vergisst nie ihre Kultur und woher sie kommt.» Tatsächlich hatte sich der Superstar vor dem Jahr 2019 kaum ein «Crop Over»-Festival auf Barbados entgehen lassen.

Sieben Millionen Likes für ihr Knaller-Outfit im Jahr 2017

Es ist nicht das erste Mal, dass Robyn «Rihanna» Fenty mit ihrem extravaganten Outfit zum Hingucker der Festlichkeiten wird. Am «Crop Over»-Festival im Jahr 2017 postete Rihanna zwei Schnappschüsse von ihrem Kostüm auf Instagram, die nach nur einem Tag sieben Millionen Likes zählten. Damals trug die Sängerin einen Kristallbikini mit Glitzersteinen und knalligem Federschmuck in Leuchtgrün und Pink. Passend dazu setzte sich Rihanna eine türkisfarbene Perücke auf.

Wie viele Jahre zuvor wurde Rihanna auch damals von Designerin Lauren Austin eingekleidet, wie die «Vogue» zu diesem Zeitpunkt verlauten liess. Nicht nur die Sängerin war von dem Kostüm begeistert, sondern auch die Promis waren von ihrem Look hin und weg. Sängerin Lorde (27) schrieb unter dem Post ironisch: «Ich bin tot.» Rihannas Ex-Freund Chris Brown (35), der sie im Jahr 2009 brutal verprügelt hatte, kommentierte ein Glotz-Emoji. Unter den knapp 86'000 Kommentaren fand sich auch einer von Sänger Joe Jonas: Er setzte zwei Flammen-Emojis unter ihren Post.