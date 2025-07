1/5 Kathrin Mermi-Schmelz gibt ein trauriges Update aus dem Krankenhaus: Ihr Thommy liegt seit Donnerstag im künstlichen Koma. Foto: Instagram/Mermischmelz

Darum gehts «Goodbye Deutschland»-Auswanderer Thommy Mermi-Schmelz im künstlichen Koma auf Intensivstation

Aggressiver Lungenpilz und Herzprobleme verursachen lebensbedrohlichen Zustand

54-jähriger TV-Auswanderer kämpft seit Donnerstag um sein Leben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Traurige Nachrichten aus dem «Goodbye Deutschland»-Universum: Auswanderer Thommy Mermi-Schmelz (54) liegt im künstlichen Koma. Das teilt seine Ehefrau Kathrin Mermi-Schmelz auf Instagram mit. «Schatzi liegt seit Donnerstag auf der Intensivstation im künstlichen Koma und muss beatmet werden», schreibt sie. Die Situation wird als lebensbedrohlich eingestuft, verursacht durch einen aggressiven Lungenpilz und zusätzliche Herzprobleme.

Der aus der Vox-Sendung «Goodbye Deutschland» bekannte Auswanderer hatte bereits in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Neben Bandscheibenvorfällen, Diabetes und einer erweiterten Herzaorta erlitt er vor rund einem Jahr einen epileptischen Anfall, der seiner Familie grosse Sorgen bereitete. Auf ihrem Instagram-Kanal teilen die beiden immer wieder Beiträge aus dem Krankenhaus.

Die Anteilnahme der Fans ist gross. In den sozialen Medien häufen sich Genesungswünsche und Unterstützungsbekundungen für das Auswanderer-Paar. Kathrin Mermi-Schmelz bat die Community um «Kraft und Gebete» für ihren Mann.

Weltenbummler, wie sie im Buche stehen

2007 waren Thommy und Kathrin Mermi-Schmelz das erste Mal im Vox-Auswandererformat «Goodbye Deutschland» zu sehen. Die Kamera begleitete die beiden sowie ihre damals 12-jährige Tochter Jessy bei ihrem grossen Traum vom Leben in Brasilien. Im Bundesstaat Bahia eröffneten sie ein Strandrestaurant, das gut 500 Kilometer vom nächsten Flughafen entfernt und für Touristen entsprechend schwer zu erreichen ist. Nach acht Jahren verabschiedeten sie sich von Brasililen und kehrten nach Europa zurück. Nach Aufenthalten in Österreich und Schweden liessen sie sich 2017 auf Mallorca nieder, wo sie abermals in der Gastronomie tätig waren.