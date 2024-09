Kurz zusammengefasst Pamela Anderson wird beim ZFF mit einem Goldenen Auge geehrt

Ihre Rolle im Film «The Last Showgirl» beeindruckt die Kritiker

«Ta-da-da-damm» – etwa so klingen die ersten Sekunden dieses Kulturguts der 1990er-Jahre, das das Blut von Millionen von Fans Sendung für Sendung in Wallung gebracht hat. Die Rede ist von «Baywatch» – jenem Serien-Klassiker des linearen TV, der Freud und Leid einer Rettungsschwimmer-Truppe im kalifornischen Malibu zum Gesprächsthema Nummer eins machte und Pamela Anderson (heute 57) zu Weltruhm und Popikonen-Status verhalf. Mit ähnlichem «Ta-da-da-damm» kündigt das Zurich Film Festival (ZFF) nun ihren Besuch für den 4. Oktober an.

Im Kongresshaus wird Anderson mit einem Goldenen Auge für ihre vielseitige Karriere geehrt. Gleichzeitig stellt die Kanadierin, die auch einen US-Pass besitzt, ihren neuesten Film «The Last Showgirl» vor. Darin spielt der 90er-Star die 50-jährige Entertainerin Shelley, die sich im Sündenpfuhl Las Vegas mit dem Ende ihrer Karriere auseinandersetzt.

«Leistung hat eine Oscar-Nominierung verdient»

Festivaldirektor Christian Jungen (51) ist voll des Lobes für die Kult-Schauspielerin und ihre Rolle im Film von Regisseurin Gia Coppola (37): «Pamela hat die Rolle der Shelley mit Leib und Seele verkörpert und uns von Anfang an in ihren Bann gezogen».

Anderson sei zudem völlig in ihre Rolle eingetaucht, «hat uns mit ihrem Mienenspiel Einblick in Shelleys Innenleben gegeben und dafür gesorgt, dass wir mit ihr mitfühlen.» Es sei eine grandiose Leistung, «vielleicht die beste ihrer Karriere, die eine Oscar-Nominierung verdient hat. Wir freuen uns deshalb sehr, Pamela Anderson, diese Kult-Schauspielerin, mit der viele von uns aufgewachsen sind und die sich immer wieder neu erfunden hat, am ZFF zu ehren.»

Der Skandal um Tommy Lee

Andersons Rolle als C. J. Parker in «Baywatch» war der Startschuss einer Karriere mit vielen Glanzlichtern und privaten Querelen. In ihrer Filmografie schlagen über 30 Rollen in Spielfilmen und TV-Serien zu Buche, unter anderem in «Hör' mal, wer da hämmert», «Blonde and blonder» oder «Barb Wire».

Abseits der Kamera sorgte das ehemalige «Playboy»-Model vor allem in der Klatschpresse immer wieder für Schlagzeilen; besonderes Aufsehen erregte ihre Ehe mit Mötley-Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee (61), mit dem sie von 1995 bis 1998 verheiratet war. Der Musiker wurde wegen häuslicher Gewalt gegen Anderson 1998 zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt. Heute lebt sie in Kalifornien – wo anfangs der 1990er-Jahre alles mit einem grossen «Ta-da-da-damm» begann.