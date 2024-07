Pamela Anderson pfeift auf den Luxus in Saint-Tropez

1/13 Der Nobelort Saint-Tropez zieht die Stars in Scharen an.

Die Liste der Stars, die derzeit im französischen Nobelbadeort Saint-Tropez ihre Sommerferien verbringen, ist lang. George (63) und Amal Clooney (46) sind da, Katy Perry (39) und Orlando Bloom (47) genossen mit Tochter Daisy Dove (3) einige Tage an der Côte d'Azur, Zac Efron (36) und Magic Johnson (64) mit seiner Frau Yvette Prieto (45) schauten vorbei, und auch Jared Leto (52) stattete dieses Jahr der französischen Sonne und dem Meer einen Besuch ab.

Viele der internationalen Superstars treiben sich in Saint-Tropez und Umgebung in teuren Beachclubs herum, schlürfen Champagner für Hunderte bis Tausende Franken und schippern auf ihren Yachten vor der Küste herum, um vor den gierigen Linsen der Paparazzi geschützt zu sein. Nicht so Pamela Anderson (57), die dieses Jahr ebenfalls nach Saint-Tropez gereist ist. Die Schauspielerin, Buchautorin und Tierrechtsaktivistin scheint wenig vom Prunk und Luxus des Ortes zu halten und zelebriert an der französischen Riviera lieber das einfache Leben.

Freude an den simplen Dingen

Auf Instagram postet Pamela Anderson eine Reihe von Bildern, die ihren Ferienalltag in Saint-Tropez illustrieren. Dazu listet sie auf, was sie am Ort so sehr liebt. Dazu gehören:

Lieben und Lernen

Hunde unter den Tischen

Schwimmen im Meer am frühen Morgen

Espressi

Rohkost

Familie und Freunde

Besonders das französische Gemüse – oder wie sie sagt, «die Rohkost» – scheint ihr den Atem zu rauben, wie auf einem Foto zu sehen ist. Wen sie vermissen wird, scheint auch klar. Auf einem der Bilder ist Pamela Anderson zu sehen, wie sie mit ihrem Sohn Dylan Lee durch die Strassen von Saint-Tropez schlendert. Der 26-Jährige stammt aus Andersons Ehe mit Mötley-Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee (61), er ist ebenfalls Musiker und hat sich vor zwei Wochen mit seiner Freundin Paula Bruss verlobt.