Schauspieler Marek Erhardt findet seine Mutter tot auf

Der Verlust der geliebten Eltern ist bereits an und für sich ein tragisches Ereignis. Verstärkt wird es zusätzlich, wenn es die eigenen Kinder sind, die die leblose Mama oder den leblosen Papa entdecken. So geschehen bei dem deutschen Schauspieler Marek Erhardt (55). Am Montagabend ist er in der Wohnung seiner Mutter in Hamburg auf den leblosen Körper der 79-Jährigen gestossen, berichtete zuerst die «Bild».

Der Schauspieler bestätigt die Meldung ihres Todes am Dienstag auf Instagram. Dort postete er ein Schwarz-Weiss-Bild, welches seine Eltern zeigt. «Liebste Mami, ich wollte nie erwachsen werden, seit gestern bin ich es. Ich liebe Dich so sehr! Jetzt bist du endlich wieder mit Papi vereint. In ewiger Liebe», schreibt Erhardt zu dem Foto und versieht es mit zahlreichen Herzen sowie weinenden Emojis.

Erst vor drei Jahren musste Erhardt den Tod seines Vaters, Regisseur Gero Erhardt (1943–2021), verkraften. Auch damals war es der Schauspieler selbst, der seinen toten Vater im Auto auffand. Nun geschah ihm dasselbe mit seiner Mutter Jutta Erhardt.

Erfolgreicher Schauspieler

Marek Erhardt ist der Enkel des deutschen Kabarettisten und Schauspieler Heinz Erhardt (1909-1979) und trat mit seiner Berufswahl somit in seine Fussstapfen. Seit den 1990er Jahren ist er regelmässig im deutschen Fernsehen zu sehen, war mehrfach auf dem «Traumschiff» und im «Grossstadtrevier» zu sehen. Zuletzt verkörperte er in der ZDF-Serie «Soko Hamburg» den Kriminalhauptkommissar Oskar Schütz.