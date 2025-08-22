Als Travestie-Star «Mary» begeisterte er Millionen. Nun wird der Künstler, der mit Ehemann in der Schweiz lebt, 75 Jahre alt.

Darum gehts Georg Preusse wird 75. Er war als Travestie-Star «Mary» bekannt

Erlebte Gewalt in früherer Beziehung, seit 50 Jahren mit Schweizer Partner

Sein Vater hält ihn damals für krank, schickt Georg Preusse, der am 24. August 75 Jahre alt wird, zum Psychiater. Dass der Deutsche dem gleichen Geschlecht zugewandt ist, ist für seine Eltern eine Katastrophe. Als er ihnen dann auch noch eröffnet, dass er in Frauenkleidern auf der Bühne stehen will, werfen sie ihn raus.

Ein Glücksfall, muss man im Nachhinein sagen, denn sonst wäre aus Georg Preusse vielleicht nie der strahlende Travestie-Star «Mary» geworden, der ab den 90er-Jahren mit seiner Komik, den frechen Songs und mit imposanten Kostümen locker grosse Säle wie das Hallenstadion in Zürich füllt. Der Verwandlungskünstler bekommt im deutschen Fernsehen eigene Shows, die zu Quotenknüllern werden, und amüsiert uns in Werbung für Konfitüre. Erfolge gibt es schon in den 80er-Jahren mit Reiner Kohler (1944–1995) als Duo «Mary & Gordy» bis zu dessen Krebstod im Alter von nur 50 Jahren.

Gewalt in Partnerschaft erlebt

In der Liebe macht Preusse traurige Erfahrungen und erinnert sich in seiner Biographie an Gewalt in der Partnerschaft. «Meine erste Liebe hiess Gerd, war sieben Jahre älter. Das schreckliche Ende unserer Beziehung war ein zertrümmerter Unterkiefer. Seitdem hat mich nie wieder einer gegen meinen Willen angefasst.»

Mit seinem jetzigen, gleichaltrigen Schweizer Lebensgefährten Jack Amsler, der auch sein Manager war, ist er seit bald 50 Jahren zusammen. Georg Preusse hat den Schweizer Pass, die beiden sind verheiratet und leben in Ringwil ZH. «Mary» ist seit vielen Jahren Geschichte. Die 800 Show-Kostüme von damals sind sorgsam verpackt, platzsparend vakuumiert und katalogisiert im Keller.

Reisen im Wohnmobil

Am liebsten sind die Reisefans heute in ihrem komfortablen Wohnmobil unterwegs. Chefplaner Jack übernimmt es, die Routen zusammenzustellen. So ging es unter anderem schon nach Andalusien. Sehr gerne sind sie auch in der Schweiz mit ihren Sehenswürdigkeiten unterwegs.

Georg Preusse möchte 93 Jahre alt werden, wie er immer wieder erzählt. Aber man müsse realistisch sein, Jack und er hätten sich auch schon mit dem Thema Tod auseinandergesetzt, das Testament verfasst und die Patientenverfügung geschrieben. Das sei ein schwieriger Moment gewesen. «Ich möchte niemandem zur Last fallen und will ein geordnetes Leben ohne Schulden – weder finanziell und erst recht nicht menschlich – hinterlassen.» Deshalb sei er heute schneller bereit, sich für etwas zu entschuldigen. «Ich möchte einmal leicht und mit einem guten Gewissen gehen können.»

Dieser Artikel wurde erstmals am 13. Juli veröffentlicht.