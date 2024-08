1/5 Nelly und Ashanti sind Eltern geworden. Zu Beginn des Jahres überraschten die beiden mit ihrem Liebescomeback.

Die Musiker Nelly (49) und Ashanti (43), ein Traumpaar der 2000er-Jahre, sind Eltern geworden. Die freudige Nachricht verkündete die Sängerin und Schauspielerin am 21. August auf Instagram. Ein Sprecher des Paares erklärte zudem dem «People»-Magazin: «Ashanti und Nelly haben am 18. Juli 2024 ihren kleinen Sohn Kareem Kenkaide Haynes willkommen geheissen. Die stolzen und glücklichen Eltern sind so verliebt in KK.» Die Geburt liegt demnach schon rund einen Monat zurück.

Ashanti: «Ich bin so stolz auf meinen Körper»

Auf Instagram teilte Ashanti ein Foto und ein Video von sich selbst. «Vier Wochen nach der Geburt. Ihr habt keine Ahnung, was dieser Körper alles kann», erklärt sie in dem Clip. «Ich bin so stolz auf meinen Körper, dass er mir mein Baby, Baby, Baby, Baby, Baby gegeben hat», schreibt die Sängerin hingegen im Begleittext ihres Posts.

Nelly und Ashanti hatten im April bekannt gegeben, Nachwuchs zu erwarten. Für Ashanti ist es das erste Kind, für Rapper Nelly das dritte leibliche. Er ist zudem Adoptivvater der beiden Kinder seiner Schwester Jackie Donahue (1973 - 2005), die an Leukämie starb.

Im Juni dieses Jahres wurde zudem publik, dass das Paar schon seit dem 27. Dezember 2023 miteinander verheiratet ist. Zuvor hatten sie im September 2023 bestätigt, zehn Jahre nach ihrer Trennung wieder zusammengefunden zu haben. Ursprünglich waren die Musik-Stars 2003 zusammengekommen, trennten sich aber nach zehn Jahren Beziehung 2013.