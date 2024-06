Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Nelly und Ashanti sind seit einem halben Jahr standesamtlich verheiratet, schreibt «TMZ». Ashanti selbst hat dies nicht bestätigt, schwärmt in einem Interview von ihrer Traumhochzeit, die wohl in den nächsten Monaten stattfinden soll.

SpotOn Die People-Agentur

Hochzeitsüberraschung von Nelly (49) und Ashanti (43). Im vergangenen April verkündete das Rap-Paar, dass es sich verlobt hat. Offenbar war das nur die halbe Wahrheit, denn aus offiziellen Dokumenten, die unter anderem «TMZ» vorliegen, geht nun hervor: Nelly und Ashanti sind schon seit dem 27. Dezember 2023 miteinander verheiratet.

Weitere Informationen zu der heimlichen Hochzeit vor einem halben Jahr gibt es nicht. Die Nachrichtenseite berichtet aber, dass die Ehe in St. Louis County offiziell geschlossen wurde. Es deutet also alles daraufhin, dass sich die beiden in Nellys Heimatstadt das Jawort gegeben haben.

Ashanti träumt von Hochzeit am Strand

Erst Anfang dieser Woche sprach die schwangere Ashanti im Interview mit «Entertainment Tonight» von ihren Hochzeitsplänen. Damals berichtete sie noch, dass die Feier bald stattfinden werde – zuerst wolle sie aber ihr Kind zur Welt bringen. «Wir sind beide sehr beschäftigt und da das Baby kommt, tritt alles andere in den Hintergrund», erklärte die 43-Jährige.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sie habe aber schon einen Monat für den grossen Tag im Kopf. «Ich brauche einen Strand, einen Ozean, Sonnenschein und Palmen», verriet sie zudem über ihre Traumhochzeit. Es ist also davon auszugehen, dass das Paar nach der heimlichen Zeremonie das Jawort ein zweites Mal feiern wird.

Zweiter Versuch nach zehn Jahren

Nelly und Ashanti sorgen seit dem vergangenen Jahr für eine Überraschung nach der nächsten. Im September 2023 bestätigte das Traumpaar der 2000er-Jahre, dass es zehn Jahre nach seiner Trennung wieder zusammengefunden hat. Wenige Monate später folgten wieder schöne Nachrichten: Sie verkündeten zeitgleich ihre Verlobung und Ashantis Schwangerschaft. Für die Sängerin ist es das erste Kind, ihr Partner hat bereits drei leibliche Kinder und zwei Adoptivkinder.