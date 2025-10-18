Das macht Schauspielerin Michelle Pfeiffer heute

Mit ihrer Schauspielerei und ihrer natürlichen Schönheit hat sie stets alle in den Bann gezogen. Heute fühlt sich Michelle Pfeiffer erfüllter denn je.

1/5 Michelle Pfeiffer ist seit kurzem Oma und mit ihrer neuen Rolle überglücklich. Foto: imago images/ZUMA Press

Darum gehts Michelle Pfeiffer ist Oma geworden und geniesst ihr Glück

Pfeiffer war Leinwand-Ikone und dreimal für einen Oscar nominiert

Sie führt jetzt einen gesunden Lebensstil und ist 67 Jahre alt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Leo Lüthy, GlücksPost

Erst kürzlich hat Michelle Pfeiffer (67) den Grund für ihr aktuelles Glück verraten. Sie sei erstmals Oma geworden und dies sei «himmlisch und wunderschön». Sie ergänzt: «Hätte ich gewusst, dass ich Grossmutter werde, hätte ich nicht so viel Arbeit angenommen.»

Tatsächlich ist Michelle Pfeiffer in den letzten Monaten fast rund um die Uhr vor den Kameras gestanden. Zu Weihnachten wird sie in einer Komödie zu sehen sein. Dazu kommt die Verfilmung des Romans «Margo's Got Money Troubles», der die frivole Geschichte einer alleinerziehenden Mutter erzählt.

Für drei «Oscars» nominiert

In den 1980er- und 1990er-Jahren war wegen Filmen wie «Scarface», «Die fabelhaften Baker Boys» und «Batmans Rückkehr» das Pfeiffersche Fieber ausgebrochen und die Amerikanerin avancierte zur Leinwand-Ikone. Dreimal war Michelle Pfeiffer in dieser Zeit für einen «Oscar» nominiert. Danach machte sie sich rar im Kino. Dafür gab sie in den sozialen Medien immer wieder Einblick in ihren Alltag: Sie veröffentlichte Selfies, die sie ungeschminkt zeigten und Bilder von ihrem süssen Hund. Alles immer mit viel Lebensfreude!

Als Mama von Tochter Claudia Rose (32) und Sohn John Henry (30) genoss sie ihr Privatleben in vollen Zügen. Ihren Mann, Filmproduzent David E. Kelley (69), lernte sie vor 32 Jahren bei einem sogenannten «Blind Date» kennen. Sie heirateten schnell und sind noch heute glücklich. «Er ist mein Ein und Alles», sagt sie über ihn.

Ungesundem Lebensstil abgeschworen

«Für immer schön» scheint die Devise der Schauspielerin zu sein. Dabei führte sie einst ein sehr ungesundes Leben. «Ich lebte von Zigaretten, Coca-Cola und Kaffee, und das klappte eine Zeit lang. Ich habe auch nie Sport gemacht», erinnert sie sich. «Je älter man wird, desto schlechter fühlt man sich aber. Jetzt esse ich sehr gesund. Ich rauche nicht mehr und meditiere.» Diese Disziplin hat ihr wohl auch zu lukrativen Werbeverträgen verholfen. So bewirbt sie ihre neue Parfümlinie Henry Rose, die nach ihren Kindern benannt ist. Und eben war sie das Gesicht der Sommerkampagne von Saint Laurent.

Es scheint, als tanze derzeit wieder alles nach der Pfeife von Michelle Pfeiffer!