Demi Moore (62) löst mit jungem Aussehen Debatte aus

«Früher sollten Frauen nur in ihren 20ern und 30ern attraktiv sein»

1/5 Dieses Foto postete Demi Moore nach einem Auftritt bei einer Film-Gala auf Instagram. Foto: Instagram

Auf einen Blick Demi Moore löst Debatte über Beauty-Standards für ältere Frauen aus

Kritiker sehen Moore als schlechtes Vorbild für unrealistische Schönheitsideale

1,5 Millionen Klicks auf X-Post über Moores jugendliches Aussehen

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Das hatte Demi Moore (62) nicht erwartet, als sie nach ihrem Auftritt bei den San Francisco Film Awards zwei Fotos von sich auf Instagram stellte. In den Kommentaren brach eine riesige Debatte über die Beauty-Standards für Frauen über 40 aus. Das Problem für viele: Die 62-Jährige sehe zu jung für ihr Alter aus, weil sie das Geld für eine «permanente Verjüngung ihres Äusseren» habe.

Mit ihrem faltenlosen Gesicht und ihrer Traumfigur könnte Moore problemlos drei Jahrzehnte jüngeren Frauen Konkurrenz machen. Doch genau damit dient die Schauspielerin, laut des Journalisten Paul Skallas (41) auf X, als ein extrem schlechtes Vorbild für andere: «Früher sollten Frauen nur in ihren 20ern und 30ern attraktiv sein. Aber jetzt wird erwartet, dass sie bis zu ihrem Tod attraktiv bleiben. Das ist ein harter Standard.»

Post auf X verschärft die Debatte

1,5 Millionen Mal wurde der Post angeklickt – auch dort entstand eine hitzige Diskussion. Die grosse Mehrheit an Frauen gaben ihm recht. Eine klagte: «Wenn du nicht Tausende im Monat investierst, wirst du altern.» Eine weitere Userin schrieb: «Es ist wirklich unfair, wenn Frauen über 50 auf dem Dating-Markt gegen solche in ihren 20ern antreten müssen. Kein Wunder, dass so viele depressiv werden!» Eine dritte verwies darauf, dass Schauspielerinnen wie Moore die Standards für «normale Leute» völlig verzehren würden: «Promi-Frauen liegen völlig ausserhalb der Norm, stehen aber durchgehend im Rampenlicht. Sie werden als normal dargestellt, zum Nachteil von allen anderen.»

Moore hatte im November im Magazin «People» enthüllt, dass sie zeitlebens ihr Aussehen selbst bemängelt hatte: «Wenn ich auf meine 20er und 30er zurückschaue, habe ich damals immer Dinge an mir gefunden, die nicht gut genug waren.» Demi behauptet, dass sie heutzutage eine «freudige Akzeptanz» darüber besitze, dass auch sie älter wird: «Natürlich gibt es da Dinge, bei denen ich mir wünschte, sie wären nicht so. Aber im Grossen und Ganzen sehe ich mich heute selbst als Gesamtwerk und nicht nur das Äusserliche.»