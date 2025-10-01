DE
People International
UN postete kürzlich Clip mit Jane Goodall
Forscherin (†91) ist tot
UN postete kürzlich Clip mit Jane Goodall
Die wohl berühmteste Schimpansenforscherin der Welt, Jane Goodall, ist am Mittwoch im Alter von 91 Jahren verstorben.
